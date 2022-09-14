Чеченцы готовы свергнуть Кадырова, мнение аналитиков

21:59 14 сентября Киев, Украина



Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия (ОБОН), воюющий в Донецкой области, возглавляет Хаджи-Мурад Зумсо, ветеран войны в Донбассе. Группа проводит эффективную информационную кампанию в Чечне и России через своего представителя Хусейна Джамбетова, чей позывной, к слову, «Бандера». Об успехе этих подразделений можно судить по их растущему присутствию в украинских и международных СМИ», - комментируют участие чеченцев в событиях на территории Украины.



Кадыров неоднократно называл чеченцев, воюющих на стороне Украины “предателями”, которые “выполняют приказы своих европейских хозяев”.

Два месяца назад группа депутатов Верховной Рады внесла законопроект о признании Чеченской Республики Ичкерия, тем самым открыто поддержав выход Чечни из состава России. Реакция Кремля на это была относительно сдержанной, а пресс-секретарь Песков лишь заявил, что “такой организации не существует”.

Кадыров посвятил инициативе украинских депутатов пост в «Telegram», заявив о том, что они “потеряли связь с реальностью”.

Еще одним событием, которое не оставил без внимания Кадыров, стал объявленный батальоном имени шейха Мансура план распространить боевые действия на Чечню.

Напомним! Представитель батальона продемонстрировал карту, на которой Северо-Кавказская республика была разделена на три фронта (северный, центральный и южный) и 16 секторов, заявив, что группировка начала сбор разведданных о силах, базах и вооружении. «Полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля предоставило новые возможности многочисленным противникам Кадырова . Два чеченских батальона, названные в честь деятелей антироссийского сопротивления, сражаются на стороне украинцев с 2014 года. Обе добровольческие группы, состоящие в основном из ветеранов чеченских войн, неоднократно заявляли, что рассматривают конфликт в Украине как продолжение личной борьбы против власти Путина . После 24 февраля появились еще два чеченских батальона, сражающихся против России. Каждый из них имеет свои особенности, и оба тесно координируют свою деятельность с украинскими военными.Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия (ОБОН), воюющий в Донецкой области, возглавляет Хаджи-Мурад Зумсо, ветеран войны в Донбассе. Группа проводит эффективную информационную кампанию в Чечне и России через своего представителя Хусейна Джамбетова, чей позывной, к слову, «Бандера». Об успехе этих подразделений можно судить по их растущему присутствию в украинских и международных СМИ», - комментируют участие чеченцев в событиях на территории Украины.Кадыров неоднократно называл чеченцев, воюющих на стороне Украины “предателями”, которые “выполняют приказы своих европейских хозяев”.Два месяца назад группа депутатов Верховной Рады внесла законопроект о признании Чеченской Республики Ичкерия, тем самым открыто поддержав выход Чечни из состава России. Реакция Кремля на это была относительно сдержанной, а пресс-секретарь Песков лишь заявил, что “такой организации не существует”.Кадыров посвятил инициативе украинских депутатов пост в «Telegram», заявив о том, что они “потеряли связь с реальностью”.Еще одним событием, которое не оставил без внимания Кадыров, стал объявленный батальоном имени шейха Мансура план распространить боевые действия на Чечню.Напомним! Представитель батальона продемонстрировал карту, на которой Северо-Кавказская республика была разделена на три фронта (северный, центральный и южный) и 16 секторов, заявив, что группировка начала сбор разведданных о силах, базах и вооружении.

Через два дня после публикации Кадыров заявил, что Чечне нужны собственные системы ПВО.

“От противника в любой момент можно ожидать чего угодно, поэтому нужны упреждающие тактические меры”, - написал он у себя на канале в «Telegram», не уточняя характера и происхождения угрозы.



Некоторые российские и украинские комментаторы предположили, что Кадырову нужна система для перехвата и уничтожения российских ракет и военных самолетов, когда он решит отказаться от Путина и провозгласить независимость от России. Свои прогнозы они объясняли тем, что считают Кадырова “закоренелым” чеченским националистом, который без колебаний нанесет удар России в спину, когда представится возможность.



Тем не менее, никаких доказательств этому нет. Ежегодные многомиллиардные дотации поступают из столицы России по приказу Путина.

Между тем, ОБОН уже присягнул на верность Чеченской Республике Ичкерия, объявив себя “вооруженным крылом” ичкерийского правительства. В довершение всего батальон назвал своим главнокомандующим Ахмеда Закаева, давнего критика и противника Кадырова. По данным из открытых источеиков информации, вУкраине, отряд Хамзата Гелаева вскоре может последовать их примеру.

«Командиры указанных батальонов четко дают понять, что будут бороться до конца войны. А конец для них наступит тогда, “когда будет осужден последний российский военный преступник”. Как только российская армия будет выгнана или уничтожена в Украине, чеченские батальоны непременно направятся на территорию своей родины, где их будет ждать население, которое также жаждет свержения кадыровцев и освобождения своей страны», - заявляют политологи, комментируя ситуацию.