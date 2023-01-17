Цена на газ в Европе опустилась ниже 650 долларов

Как и следовало ожидать, шаманские предсказания пропагандистов в августе 2022 года относительно повышения цены на газ не сбылись. Более того, стоимость голубого топлива в ЕС продолжает падать и в нынешнем году может опуститься до своих привычных показателей.
Неудивительно, что газовый шантаж такого объединения как Европейский союз провалился. При этом последнее слово осталось за Путиным. Он решил отрезать Европу от газа путем подрыва трубопроводов «Северный поток 1;2», перекрыв прокачку газа через газопровод «Ямал-Европа» и значительно сократив подачу энергоресурса по Украинской ГТС «Турецкий поток». Примечательно, что до этих событий европейские лидеры пытались найти подход, если не продолжить закупать российский газ в тех же объемах, то хотя бы сохранить импорт допустимого минимум топлива.
Неудивительно, что газовый шантаж такого объединения как Европейский союз провалился. При этом последнее слово осталось за Путиным. Он решил отрезать Европу от газа путем подрыва трубопроводов «Северный поток 1;2», перекрыв прокачку газа через газопровод «Ямал-Европа» и значительно сократив подачу энергоресурса по Украинской ГТС «Турецкий поток». Примечательно, что до этих событий европейские лидеры пытались найти подход, если не продолжить закупать российский газ в тех же объемах, то хотя бы сохранить импорт допустимого минимум топлива.
После того, как ЕС лишился физической возможности получать российский газ, доля голубого топлива из РФ на европейском рынке сократилась с 43% до 7%. «Шантаж в стиле 90-х привел к тому, что вместо обещанной пропагандистами цены в 4 тыс. долларов за кубометр газа зимой 2022-2023 гг, стоимость энергоресурса опустилась до 645 долларов или 57,635 евро за МВт*ч. При этом, за счет относительно теплой зимы, европейские природные хранилища газа заполнены до рекордного показателя на этот период – 81,7%Й, - пишут специалисты.
По словам западных экспертов, “худшее может быть позади”. Наблюдатели отмечают замедление инфляции и уже не прогнозируют рецессию экономики, вызванную высокими ценами на энергоносители. Спрос на СПГ (сжиженный природный газ) остается высоким, а это дает уверенность, что к российской газовой игле ЕС больше не вернется.
Тем не менее, средней ценой на голубое топливо принято считать 200-250 долларов за кубометр. Несмотря на то, что стоимость значительно опустилась с августовских показателей в 2,5 тыс. долларов, она остается выше среднерыночной в 3 раза – 650 долларов. Европейскому регулятору еще есть над чем работать. В тоже время, за год удалось достичь значительных успехов, сократить импорт российского газа до минимума и снизить цену в 4 раза. Велика вероятность того, что в 2023 году стоимость голубого топлива в ЕС вернется к средним показателям, невзирая на более высокую цену СПГ. В перспективе, нормализация рынка энергоресурсов даст возможность западным партнерам увеличить военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
По словам западных экспертов, “худшее может быть позади”. Наблюдатели отмечают замедление инфляции и уже не прогнозируют рецессию экономики, вызванную высокими ценами на энергоносители. Спрос на СПГ (сжиженный природный газ) остается высоким, а это дает уверенность, что к российской газовой игле ЕС больше не вернется.
Тем не менее, средней ценой на голубое топливо принято считать 200-250 долларов за кубометр. Несмотря на то, что стоимость значительно опустилась с августовских показателей в 2,5 тыс. долларов, она остается выше среднерыночной в 3 раза – 650 долларов. Европейскому регулятору еще есть над чем работать. В тоже время, за год удалось достичь значительных успехов, сократить импорт российского газа до минимума и снизить цену в 4 раза. Велика вероятность того, что в 2023 году стоимость голубого топлива в ЕС вернется к средним показателям, невзирая на более высокую цену СПГ. В перспективе, нормализация рынка энергоресурсов даст возможность западным партнерам увеличить военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
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