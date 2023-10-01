«Бунт воскресшего Средневековья”: Радикалы против Путина

04:01 30 сентября Киев, Украина





Сторонники теорий заговора и радикалы, в прошлом периодически выходили из-под контроля Кремля. Время от времени они восставали против позиций путинского режима. Например, в начале пандемии COVID-19 использовались некоторые из самых крайних теорий заговора, которые значительно усилили влияние радикальных группировок. Впоследствии это создало серьезные проблемы по вакцинации внутри самой России. Транслировались теории, предполагающие, что пандемия была намеренно инициирована “тайным мировым правительством”. Другие теории заговора изображали вакцины против коронавируса как средство “микрочипирования” людей и были реализованы Биллом Гейтсом для контроля над человечеством и сокращения численности населения планеты. Путин изо всех сил пытается сохранить контроль над религиозными радикалами и другими агрессивными сторонниками его войны против Украины, хотя политическая идеология и мировоззрение диктатора существенно не отличаются от радикальных. И наоборот, те же самые радикалы, признавая зависимость Кремля от их идей, требуют большего от Путина и все больше прикладывают усилий по продвижению своей повестки дня внутри страны и за границей. Их действия порой прямо противоречат интересам Кремля и его союзников.Сторонники теорий заговора и радикалы, в прошлом периодически выходили из-под контроля Кремля. Время от времени они восставали против позиций путинского режима. Например, в начале пандемии COVID-19 использовались некоторые из самых крайних теорий заговора, которые значительно усилили влияние радикальных группировок. Впоследствии это создало серьезные проблемы по вакцинации внутри самой России. Транслировались теории, предполагающие, что пандемия была намеренно инициирована “тайным мировым правительством”. Другие теории заговора изображали вакцины против коронавируса как средство “микрочипирования” людей и были реализованы Биллом Гейтсом для контроля над человечеством и сокращения численности населения планеты.

Заявления о британском или американском происхождении вируса также распространялись пропагандой.

Естественным следствием такой пропаганды является широко распространенное недоверие к официальной политике среди значительной части населения России. Самым ярким примером “радикального восстания” во время пандемии стал захват Среднеуральского монастыря иеромонахом Сергием (Романовым), известным противником правительственных мер, таких как присвоение индивидуального номер налогоплательщика и “антиваксерство”. Романов открыто выступал против как светских, так и церковных чиновников, даже призывая Путина уйти в отставку. Видный российский богослов Андрей Десницкий охарактеризовал взгляды Романова как “бунт воскресшего Средневековья”.



Даже до полномасштабного вторжения в Украину Путин не мог позволить себе дистанцироваться от внутренних радикальных группировок. Кремль использовал фанатичных проповедников для пропаганды антизападных теорий заговора и привлекал этих людей для поддержания контактов с радикальными пророссийскими группировками за границей. Этим группам удалось дестабилизировать те государства, которые традиционно считались “недружественными” режиму Путина и, как ни парадоксально, те страны, которые Даже до полномасштабного вторжения в Украину Путин не мог позволить себе дистанцироваться от внутренних радикальных группировок. Кремль использовал фанатичных проповедников для пропаганды антизападных теорий заговора и привлекал этих людей для поддержания контактов с радикальными пророссийскими группировками за границей. Этим группам удалось дестабилизировать те государства, которые традиционно считались “недружественными” режиму Путина и, как ни парадоксально, те страны, которые Россия обычно считает своими союзниками. Например, Сербия, тесно связанная с Россией историческими и экономическими узами, на протяжении многих лет поддерживает дружественные отношения с Россией. Однако российские консервативные круги открыто поддерживают отношения с сербскими радикалами, которые критикуют представителей своей страны из-за “чрезмерного либерализма”.



Российские радикалы обычно используют такие настроения, чтобы повлиять на официальные сообщения. Что касается Сербии, российские пропагандисты с энтузиазмом публиковали статьи сербских авторов, критикующие президента Александра Вучича за его отклонение от “традиционных сербских ценностей” и предполагаемое “предательство Косово”. Сербские политики, считающие себя “друзьями России”, открыто заявили, что их цель – “борьба против прозападных режимов”, одним из примеров которых является режим Вучича.

С началом вторжения казалось, что Кремль усилил поддержку Вучича. Сербия была единственной европейской страной, которая не ввела санкции против России. Российское правительство открыто заявило, что Кремль не может позволить себе потерять такого союзника.



Тем не менее, российские радикалы, похоже, проигнорировали призывы своего правительства. Например, ЧВК «Вагнер» осуществляла активную вербовку наемников из Сербии, в то время как Вучич решительно осудил такие действия. Тем временем пропагандисты продолжали цитировать сербских политологов, которые называли Вучича предателем из-за его “прозападной позиции”.



Подобные нарративы мало что делают для укрепления двусторонних отношений России с Сербией и другими странами. Похоже, что за прошедшие годы радикальные элементы в России создали систему “параллельной дипломатии”, в которой они поддерживают отношения с единомышленниками, не обращая особого внимания на интересы Кремля.

Большинство русских православных радикалов открыто не восстали против Кремля, за исключением Гиркина и Пригожина. По мере того, как война затягивается, православные радикалы значительно укрепили свои позиции и выдвинули требования в более глобальном масштабе. Они открыто заявляют, что главной целью войны является “создание Царства Божьего в конкретной стране” и что это Бог “вдохновил Путина начать войну”.



Многие эксперты отмечают, что Путин не может отказаться от поддержки радикальных патриотов в условиях продолжающейся войны. Кремлю, вероятно, придется пойти на дальнейшие уступки радикалам в стремлении к “Царству Божьему”, будь то запрет абортов или дистанцирование от системных либералов. Такие уступки, вероятно, приведут к значительному недовольству среди российского населения, которое, по мнению прокремлевских социологов, все чаще подвергает сомнению и критике объяснениям Путина войны.