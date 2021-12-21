Богатый папа, бедный папа

18:38 12 Август Киев, Украина

По мнению 73% россиян, Путин всецело поддерживает олигархов и впервые с 2000-х годов этот процент поддержки выше, чем у силовиков.

Как только Путин получил власть, он перестал ограничивать силовые структуры, законные и не только, ни в чем. По сути, это и была власть. Выше них был только сам “царь”. Они помогали поддерживать порядок и выигрывать выборы.

Теперь же, на смену грубым и шумным силовикам, пришли обходительные и скрытные олигархи. Теперь Путин переключил свое внимание на них. Он действует в их интересах, помогает строить состояния, взамен требуя то, что олигархи могут отдать без труда – честь, совесть и имя. Кроме денег, этих людей не интересует ничего.

Путин понял, что поддержка олигархов как симбиотическая связь. Из закрытых источников известно, что процент “отката” диктатору заоблачный, но и помощь в ведении крупного бизнеса с его стороны велика. К тому же олигархи также поддерживают его.

Такая связь гораздо выгодней неуклюжих и грубых действий силовиков, которые то и делают, что настраивают электорат против кандидатуры Путина на выборах.

Евгений Пригожин спонсирует ЧВК Вагнера, Дерипаска играет роль мирового провокатора и “козла отпущения”, Абрамович помогает переводить и отмывать деньги в офшоры, Евтушенко заполучает так нужные Кремлю предметы искусства. Каждый выполняет необходимую Путину функцию.

Пока миллиарды рублей из бюджета страны переходят на счета олигархов на Каймановых островах, Кипре, Швейцарии и так далее, Путин уверяет, что страна переживает еще один трудный год и так 20 лет подряд. Пока одни едят черную икру и бороздят просторы океанов на самых больших яхтах в мире, другие идут на преступление, чтобы прокормить семью. Пока станок печатает российский рубль, бриллиантовые “самосвалы” вывозят тонны денег из страны.

Вся внешняя политика Путина связана с тем, чтобы как можно больше территорий могли заполучить его цепные псы за меньшие вложения и дать еще больше денег.

Олигархи понимают, что поддержка Путина даст им наиболее прибыльный результат. Смена нового правителя добавляет риски и значительные неудобства. Новая дележка, разрыв привычных отношение, передел сфер влияния. Поэтому, они и помогают оставаться ему у власти. То же понимает и сам Путин. Всем хватит места, ведь для 3% россиян, что владеют 90%-ми всех богатств и активов страны, Россия, которая вечно старается расширить свои границы, как не паханное поле.

В современном мире все покупается и продается. Вовремя это смекнув, Путин превратил самую большую в мире страну в огромнейший бизнес. Народ – рабочая смена завода, которая сменяется новым поколением. А он и олигархи – хозяин и управляющие, которые кормятся и не могут насытиться. Им удается удерживать “рабочих” но долго это не сможет продолжаться. Яркий пример – Беларусь.