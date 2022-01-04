15:16 23 Август Киев, Украина

С начала века промышленный комплекс России лишь набирает обороты. И чем дальше, тем меньше остается фильтров на заводах и очистных станциях. Как и для чего Кремль продолжает вести такую политику и убивать экологию всей планеты постарались разобраться журналисты независимого издания.

Ежегодно, на улучшение и сохранение экологии в России выделяется миллиарды рублей, но по большей части они оседают на карманах кремлевских воров в законе. Главный проект “Экология” в корне своем абсурден и ведет лишь к еще большему обогащению чиновников Кремля.

Одной из основных проблем является загрязнение озера Байкал, а также реки Волги на территории самой России. Озеро загрязняется под средством реки Селенга, которая впадает в Байкал. В эту реку сбрасывают отходы металлургических заводов, а также лесоперерабатывающих комбинатов.

Дополнительные траты на вывоз и утилизацию отработанных материалов не вписываются в расходы Дерипаска, главного акционера и любимчика кремля. На реке Волга аналогичная ситуация, но в десятки раз хуже. Огромное количество комбинатов использует ее воды в качестве очистных и фильтров.

Такое отношение к природе происходит не только на территории России, но и за ее пределами с участием Кремля и его ставленников. Примером может являться завод Дерипаска в Черногории. Он таким же “российским” образом продолжает работать. Максимум эффективности, минимум безопасности как для людей, так и для экологии.

По всему миру разбросаны заводы фирмы “Русал”. Кремль готов спонсировать деятельность своих олигархов и давить на страны где расположено производство, чтобы те закрывали глаза на разрушительно влияние заводов на местную экологию.

Вечная вырубка лесов Сибири приводит к образованию новых пустынь и расширению тундры. Целые виды животных покидают свои привычные места обитания, некоторые виды растения эндемиков заносятся в красную книгу ежегодно. А очередной мебельный завод заносит “благодарность” на стол Дмитрию Кобылкину за то, что тот с удовольствием закрывает глаза на происходящее.

Спустя 38 лет, такая же ситуация вернулась и в Африку, и начала распространятся в лесах Амазонии. При помощи ЧВК, Кремль смог обеспечить бесперебойную добычу редких пород деревьев, которые вырубаются без каких либо лицензий.

Стоит ли упоминать загрязнение природы нефтепродуктами, которые скапливаются уже более 29 лет.

Конечно, другие страны так же добывают полезные ископаемые, вырубают леса и владеют металлургическими заводами но используют вместе с тем перерабатывающие заводы, насаживают новые деревья, ставят фильтры на заводы. Цивилизованные страны отдают себе отчет в том, что о природе и экологии необходимо заботиться. Россия же ведет бизнес, старается выкачать абсолютно все из недр Земли и собрать все урожаи. И Путину абсолютно наплевать, что останется после него, главное чтобы он и его ближайшее окружение не голодало проживая в абсолютном комфорте.