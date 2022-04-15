Без локдауна: секреты Тайваня в борьбе с коронавирусом

13:57 19 ноября Киев, Украина

В то время как большинство стран переживают вторую волну COVID-19, Тайвань практически его победил, с момент начала эпидемии в стране зафиксировано лишь 605 заболевших коронавирусом и 7 смертей.

Тайвань, которому в начале марта прочили одну из самых худших вспышек, почти победили коронавирус. В октябре страна отпраздновала 200 дней без передачи коронавируса внутри страны. Своим успехом государство обязано не только расположению, но и удивительно удачной стратегии борьбы с коронавирусом. Теперь тайваньские чиновники говорят, что хотят помочь другим странам. Однако из-за влияния Китая Тайваню запрещают участвовать в ассамблеях ВОЗ.

Как Тайвань победил коронавирус и чему у него могут научиться другие страны.



Тайвань узнал о вспышке одним из первых и был готов к коронавирусной угрозе

На прошлой неделе количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов. Чтобы ограничить распространение болезни страны, Европы вводят новые ограничения и повторные локдауны.



Тем временем островное государство Тайвань, которому в марте прочили одну из худших вспышек, почти победило коронавирус. С прошлого января в Китайской Республике (Официальное название Тайваня) зафиксировали 605 случаев инфицирования, из них семь летальных. В октябре исполнилось 200 дней с последней передачи патогена внутри страны.





В значительной степени это объясняется тем, что Тайвань узнал о вспышке коронавируса одним из первых. Когда 30 декабря китайский врач Ли Веньлян заявил о случаях странной и похожей на SARS болезни в Ухане в WeChat, сообщение сразу репостнули на PTT — тайваньский сайт, где пользователи публикуют и обсуждают новости, похожий на американский Reddit.

Вскоре после этого его увидели местные чиновники. В отличие от Китая, который пытался скрыть вспышку болезни, Тайвань срочно отправил письмо в ВОЗ (там его проигнорировали) и мобилизовался.



Он был готов ко вспышке коронавируса — в 2003 году Тайвань серьезно пострадал от эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома. Первого января 2020-го на острове начали проводить температурный скрининг всех пассажиров из Уханя. Три недели спустя в Китайской Республике зафиксировали первый случай инфицирования — и сообщение с Уханем закрыли полностью.



Власти страны усилили производство масок и защитного снаряжения и временно запретили его экспорт. Девятнадцатого марта Тайвань закрыл границы для большинства иностранных граждан — их открыли только 29 июня.



В стране ввели обязательный двухнедельный карантин — за день карантина тайваньцам платили около 35 долларов



Тайвань не вводил локдаун, но сразу сделал карантин обязательным для всех, кто был за границей. Иностранцы могли пройти самоизоляцию в одном из отелей, которые переоборудовали с учетом пандемии. Жители Тайваня — у себя дома, при условии, что у них была отдельная уборная. За соблюдением карантина следила полиция и сотрудники Центрального командно-эпидемиологического центра. Операторы мониторили местоположение абонентов, и если человек выходил за пределы «разрешенной» зоны, сообщали об этом медикам и правоохранителям.





То же самое происходило, если телефон был выключен. При соблюдении карантина тайваньцы получали 35 долларов в сутки. Нарушителям выписывали штрафы до 35 тысяч долларов.

Тайвань тщательно отслеживал контакты больных: когда коронавирус выявили у работницы клуба в Тайбэе, правительство нашло 150 человек, с которыми она контактировала, и заставило каждого пройти двухнедельный карантин.



Всем выдавали бесплатные маски по специальной квоте

Еще в 2004 году гражданам Тайваня по системе национального страхования здоровья выдали специальные смарткарты, по которым они получали медицинскую помощь. С начала пандемии эти карты стали одним из самых важных элементов борьбы с коронавирусом. Каждый раз, когда тайваньцы пользовались ими в магазинах или аптеках, им выдавали бесплатные маски.



Сначала можно было получить три маски в неделю на человека, а с 9 апреля лимит увеличили до девяти масок на две недели. Те, у кого масок было достаточно, могли пожертвовать их жителям других стран с помощью специального приложения National Health Insurance.



Цвет масок выбирать было нельзя. Из-за этого несколько школьников стали жертвами буллинга — одноклассники издевались над тем, что они были в розовых масках. Вскоре после этого тайваньские медики провели пресс-конференцию в масках такого же цвета. Министр здравоохранения Чэнь Ши-чжун сказал: «Мужчины вполне могут носить розовые маски. Розовый идет всем».

К борьбе с коронавирусом присоединилось гражданское общество: активисты разработали специальные приложения, а комики боролись с дезинформацией



Тайвань называет себя «цифровой демократией» и активно привлекает к сотрудничеству представителей гражданского общества. С начала пандемии Министерство цифровых технологий Тайваня вместе с группой активистов разработало более 140 приложений, которые могут быть полезными в условиях пандемии.





Среди них — интерактивные карты, показывающие, где можно найти нужные лекарства и маски, а также различные голосовые ассистенты. В мае появилось расширение для Google Assistant, позволяющее чат-боту отвечать на самые распространенные вопросы о пандемии и при необходимости связываться непосредственно с тайваньским Центром контроля заболеваний.

Министерство цифровых технологий также начало ряд онлайн-кампаний, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе. К созданию некоторых из них привлекли комиков. Когда в сети появился фейк о том, что в Тайване заканчивается туалетная бумага, ведомство выпустило шуточный мультфильм для борьбы с паническими покупками, главная роль в котором досталась премьер-министру страны Су Чжэньчану. В ролике он танцует и призывает не паниковать, потому что бумаги хватит на всех.

Довольно популярным героем в Тайване стал и пес Цунчай породы шиба-ину. Забавные картинки с ним постоянно появлялись в медиа — с их помощью людям объясняли, что нужно носить маски, мыть руки и соблюдать изоляцию.

По словам руководительницы Министерства цифровых технологий, женщины-трансгендера Одри Тэнг, юмор стал главным оружием Тайваня против фейков и дезинформации: «Каждый раз, когда появляются какие-то слухи, [...] мы в течение двух часов выпускаем несколько картинок с надписями не более 200 символов, которые становятся значительно популярнее слухов».



Тайвань хочет помочь бороться с коронавирусом другим странам, но этому мешает Китай

Эксперты отмечают, что стратегию Тайваня может быть сложно применить в странах Запада, поскольку Китайская Республика характеризуется довольно специфической общественно-политической культурой и высоким уровнем сотрудничества между правительством и обществом.





Несмотря на все это, Тайвань активно пытается помочь бороться с коронавирусом другим странам. Власти острова поставляют маски и другие средства защиты в США, Италию, Испанию и другие страны, с которыми у Тайваня есть дипломатические отношения. Чиновники распространяют в соцсетях хэштег #TaiwanCanHelp ( «Тайвань может помочь» ).

Однако полноценному международному сотрудничеству мешает КНР — Пекин считает Тайвань своей провинцией и блокирует ему доступ ко многим организациям. Хотя Тайвань официально признают лишь 15 государств, раньше у него был статус наблюдателя в ВОЗ. Однако в 2016 году, когда президентом Китайской Республики стала представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, все изменилось. Пекин усилил давление на Тайвань и его немногочисленных союзников, и ему запретили участвовать в ассамблеях ВОЗ.



В ВОЗ говорят, что это никак не влияет на ежедневный обмен информацией и методиками борьбы с коронавирусом, но власти Тайваня утверждают, что это не совсем так.

«Мы хотим помочь: предоставить наших врачей, исследователей, медсестер и поделиться нашими знаниями и опытом со странами, которые в этом нуждаются. Мы хотим внести свой вклад в борьбу, но пока не можем», — отмечает тайваньский эпидемиолог и бывший вице-президент Республики Китай Чэнь Цзяньжень.

За то, чтобы Тайваню разрешили участвовать в ассамблеях ВОЗ, выступают ряд политических деятелей. Среди них — экс-премьер Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвес и бывший премьер Швеции Карл Бильдт. В апреле они призвали вернуть Тайваню статус наблюдателя в ВОЗ и отметили, что это «не будет иметь никаких последствий, кроме того, что 23 миллиона людей, которым есть что предложить, смогут поделиться своим опытом».

На 73-ю ежегодную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила с 9 по 14 ноября, Тайвань снова не пригласили.