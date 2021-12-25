Берг, осужденный за шпионаж, заявил, что его подставили

12:02 18 Август Киев, Украина

Фруде Берг, которого осудили в РФ за шпионаж, неожиданно сделал громкое заявление, обличающее норвежские спецслужбы.

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально», — рассказал он в интервью журналистам.

По его словам, ему сказали, что «это конфиденциально», но не предупредили, что он имеет дело со сверхсекретными сведениями.

Берг добавил, что доверял человеку, который попросил его о помощи, как другу, и не представлял, что тот втянет его во что-то опасное.

Фруде Берга задержали в России в 2017 году при получении документов с секретными сведениями о российском ВМФ. Сам Берг не признавал себя виновным, утверждая, что оказывал курьерские услуги.

В апреле 2019 года Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж, однако уже осенью его передали представителям Норвегии в ходе обмена осужденными между Россией и Литвой.