Берг, осужденный за шпионаж, заявил, что его подставили

Фруде Берг, которого осудили в РФ за шпионаж, неожиданно сделал громкое заявление, обличающее норвежские спецслужбы.
По его словам, ему сказали, что «это конфиденциально», но не предупредили, что он имеет дело со сверхсекретными сведениями.
Берг добавил, что доверял человеку, который попросил его о помощи, как другу, и не представлял, что тот втянет его во что-то опасное.
Фруде Берга задержали в России в 2017 году при получении документов с секретными сведениями о российском ВМФ. Сам Берг не признавал себя виновным, утверждая, что оказывал курьерские услуги.
В апреле 2019 года Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж, однако уже осенью его передали представителям Норвегии в ходе обмена осужденными между Россией и Литвой.
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