Белорусская политика памяти возвращается к русскоцентризму

22:03 31 Январь Киев, Украина

5 января Александр Лукашенко подписал указ «О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Он предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание этих версии событий и их конкретной характеристики. На следующий день Лукашенко созвал встречу на высоком уровне, посвященную “исторической политике” Беларуси.

Хотя словосочетание историческая политика не новое - оно восходит к немецкому термину Geschichtspolitik, придуманному в 1980-х годах, - в Белоруссии оно ранее не использовалось, по крайней мере, согласно заявлению Лукашенко от 6 января. Безусловно, соответствующий английский термин – “politics of memory”, подразумевает организацию коллективной памяти. Коллективная память - это обратная сторона групповой идентичности. Но белорусы, похоже, не образуют сплоченного сообщества в этом вопросе: в этой стране существуют две ярко выраженные разновидности “национальной памяти”.

Одной из них является Русоцентристская интерпретация, которая рассматривает Белоруссию как одну из частей трисоставной восточнославянской общности. Решающее внимание уделяется опыту Второй мировой войны, когда белорусы вели массированный коллективный отпор оккупантам, а также иному опыту советского периода, когда, судя по всему, белорусское самосознание внешне зашло в тупик. Другая, вестернизирующая, версия национальной памяти подчеркивает Великое княжество Литовское (ВКЛ), как протобелорусское государство, которое вело войны с Россией и подчеркивает необходимость преодоления колониальной зависимости Белоруссии от последней.

Западная форма коллективной белорусской памяти потерпела два крупных потрясения в советский период и еще два после него. Первый постсоветский удар был нанесен после первой победы Лукашенко на президентских выборах в 1994 году. В частности, он проявился на референдуме 1995 года, когда 83,3% белорусов проголосовали за возвращение русского языка в качестве второго государственного и 75,1% проголосовали за замену бело-красно-белого государственного флага и герба, увековечивающих память ВКЛ, на красно-зеленый флаг и герб, напоминающий знаки отличия советской Белоруссии.

Тем не менее западная версия национальной памяти оказалась живучей. Более того, сам политический режим решил поддержать эту версию, особенно с 2014 года, когда Лукашенко понял, что степень зависимости Белоруссии от России ставит под угрозу государственность страны. Показательно, что в 2018 году власти дали разрешение на публичное празднование столетия недолговечной Белорусской Народной Республики, а в мае того же года, в Ивацевичах был открыт памятник Тадеушу Костюшко, создавшему в XVIII веке республику.

Теперь маятник качнулся в другую сторону, нанося очередной удар по вестернизирующей версии национальной памяти. Например, на встрече 6 января Лукашенко заявил, что “некоторые соседи Белоруссии подгоняли свою концепцию исторических событий под вполне конкретные политические цели… Для некоторых Белоруссия - это плацдарм для нападения на Россию. Другие страдают фантомными болями, так как ищут здесь свои исторические земли. И тем и другим не нужна суверенная Белоруссия”. Глава государства отметил, что на эти цели были выделены значительные средства:

“Еще в 1990-е годы начался период оголтелой политизации истории. История перевернулась с ног на голову. Общество было расколото. Мы были в одном шаге от потери нашей национальной государственности”. Конкретный пример, приведенный белорусским диктатором, заключается в том, что “в глазах части молодежи Наполеон Бонапарт, обещавший восстановить Речь Посполитую, является «освободителем»”. Лукашенко добавил: “Неудивительно, что портретов литовской и польской знати по всей стране больше, чем героев Великой Отечественной войны или нашей новейшей истории. Мы наблюдали плоды такого «патриотического» воспитания в 2020 году. Благодаря этим событиям, теперь все знают подлинную историю оккупации родной земли и предательства белорусского народа”. Речь Лукашенко содержала призывы к практическим решениям, например: “В учебниках истории и в замковых и музейных экспозициях период Речи Посполитой будем называть оккупацией белорусских земель поляками и геноцидом белорусов”.

Чтобы стимулировать белорусскую молодежь к “правильному” чтению истории, 2022 год был объявлен “Годом исторической памяти”, а связанный с правительством Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) опубликовал пост с подробным описанием того, что якобы необходимо сделать для нормализации ситуации. В соответствующем нарративе указывается, что включение в календарь государственных праздников новой даты для “Дня народного единства 17 сентября”, приурочено к начавшемуся 17 сентября освободительному походу войск Красной Армии в Западную Белоруссию 1939 года. Этот новый праздник, фактически знаменующий начало советского вторжения во Вторую Республику Польша, естественно, вызвал негативную реакцию польской стороны.

В Белоруссии явно происходит “исправление истории”, как это происходит в России. Очевидно, что такой подход должен заставить население “чтить память СССР и Великой войны”, а при этом, стагнировать в развитии самосознания и оставаться в консервативном пленении стереотипов власть и социальной среды. Проще говоря, Лукашенко полностью подражает Путину, так как Белоруссия является союзным государством России и оба народа должны мыслить в одном направлении и знать единую историю – ту, что придумали в Кремле.