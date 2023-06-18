06:23 17 июня Киев, Украина

В связи с недавними событиями, связанными с пограничными инцидентами в Белгородской области, усилилась обеспокоенность незащищенностью границы с Украиной у населения РФ. Различные источники сообщили о нескольких рейдах и вторжениях в регион, которые становятся все более частыми и масштабными. Очевидно, что эти операции показали уязвимости в российской обороне. Украинские эксперты утверждают, что рейды осуществляются на исторических и этнических украинских территориях, находящихся в составе России. Помимо этого, участие польских и белорусских добровольческих отрядов во вторжениях вызвало беспокойство в Минске. Белорусские военные начали строительство укреплений на границе с Украиной, а польский генерал выразил поддержку белорусской оппозиции, говоря о возможности военной операции в Брестской области. Эти события показывают, что российская граница оказалась незащищенной от внешнего вторжения. Пока российская сторона разрабатывает стратегию ответа, Киев активно ищет способы увеличить свое стратегическое преимущество, используя рейды на территорию противника.

Увеличивается частота и масштаб вылазок легиона "Свобода России", состоящего из граждан РФ, воюющих на стороне Украины. Согласно мнению некоторых экспертов, в дальнейшем для рейдов на Россию могут быть задействованы силы Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Михаил Подоляк заявил о возможном увеличении числа волонтеров в РДК до 5 тысяч человек в ближайшие месяцы. Следует отметить, что в рейде на Грайворон принимали участие также польские добровольческие формирования. Украинские политтехнологи подчеркивают, что эти рейды могут быть направлены на большее количество регионов России. Минск также обеспокоен участием польских и белорусских добровольческих отрядов в приграничных вторжениях. В конце мая 2023 года белорусские военные приступили к строительству укреплений в Гомельской области, прилегающей к украинской границе, вероятно, опасаясь возможных рейдов на территорию Беларуси. Минск также обеспокоен участием польских и белорусских добровольческих отрядов в приграничных вторжениях. В конце мая 2023 года белорусские военные приступили к строительству укреплений в Гомельской области, прилегающей к украинской границе, вероятно, опасаясь возможных рейдов на территорию Беларуси.