Увеличивается частота и масштаб вылазок легиона "Свобода России", состоящего из граждан РФ, воюющих на стороне Украины. Согласно мнению некоторых экспертов, в дальнейшем для рейдов на Россию могут быть задействованы силы Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, Михаил Подоляк заявил о возможном увеличении числа волонтеров в РДК до 5 тысяч человек в ближайшие месяцы. Следует отметить, что в рейде на Грайворон принимали участие также польские добровольческие формирования.
Украинские политтехнологи подчеркивают, что эти рейды могут быть направлены на большее количество регионов России.Минск также обеспокоен участием польских и белорусских добровольческих отрядов в приграничных вторжениях. В конце мая 2023 года белорусские военные приступили к строительству укреплений в Гомельской области, прилегающей к украинской границе, вероятно, опасаясь возможных рейдов на территорию Беларуси.
Польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил свою позицию относительно ситуации в Беларуси, заявив, что следует поддерживать белорусскую оппозицию силовыми методами в решении проблем страны. Он также отметил, что рейды в приграничных регионах России только могут спровоцировать аналогичную военную операцию в Брестской области, с целью создания реальной альтернативы официальному Минску.
Политтехнологи указывают на возможные негативные последствия, которые могут возникнуть на границе Беларуси, если такие слабые места существуют на российской границе.
Разгорающиеся рейды на приграничные города России выявили уязвимые места в пограничной обороне российских военных. Аналитики военного дела отмечают, что в свете этих событий Кремль рассматривает несколько стратегий действий. Одним из вариантов является отправка мобилизованных россиян на фронт, чтобы усилить оборону. Кроме того, рассматривается возможность переброски войск в приграничные регионы и укрепления столицы. В то же время, Киев стремится максимально использовать возникшую ситуацию для достижения своего стратегического преимущества путем проведения рейдов на территорию противника.
Такие события вызывают серьезную обеспокоенность в военных кругах и требуют немедленных мер по укреплению обороноспособности российской границы.
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