Беларусь снова стоит перед выбором, считают эксперты

19:22 22 апреля Киев, Украина

В магазине одного из минских торговых центров, где продаются футболки российского производства с символом «Z», владелица магазина. Заявила, что поддерживает Путина и украинский народ.

Эту ситуацию прокомментировал эксперт-политолог, пожелавший, чтобы его имя осталось втайне. «Противоречивый на первый взгляд набор настроений вовсе не является чем-то необычным, когда речь идет о Белоруссии: в течение некоторого времени опросы показывали, что около половины всех белорусов хотят интеграции с Россией и с Европейским Союзом одновременно.

Несмотря на протесты некоторого числа белорусов, сегодня, представители власти в Минске однозначно на стороне РФ. Недавний визит Лукашенко на космодром Восточный в Амурской области и его совместная пресс-конференция с Путиным на этом объекте не оставили сомнений в этом факте. Похвалив строящийся космодром, белорусский диктатор подтвердил целесообразность и правоту Москвы в войне, начатой 24 февраля. Лукашенко выразил удовлетворение тем, что Белоруссия теперь платит за нефть и природный газ российскими рублями, и заверил, что “любые трудности, связанные с западными санкциями, будут преодолены”. “Дальний Восток далек, но он наш. У нас одно отечество, хоть мы и живем в двух отдельных государствах. В отличие от некоторых республик, мы сохранили единство и настроены его укреплять”, - заявил Лукашенко. После посещения космодрома Лукашенко отправился во Владивосток, где встретился с местным губернатором.

Пока Лукашенко говорит о единстве, оппозиция ищет любую потенциальную пропасть между РБ и страной агрессором. «Клин между двумя странами - лучшее средство для демократизации Беларуси. Логика здесь простая: пока не можешь избавиться от Лукашенко, нужно искать возможности способы его использовать. Практика показывает, что с Лукашенко можно успешно решать многие вопросы, которые не касаются его личной власти”, - пишет Павел Мацукевич из Центра новых идей.

Независимый аналитик Артем Шрайбман считает, что после войны Запад может захотеть возобновить торговлю с Белоруссинц лишь для того, чтобы вбить клин между Минском и Москвой. Тем не менее, остается неясным, как заставить Запад по-настоящему заинтересоваться возобновлением того, что до 2020–2022 годов выглядело как рутинный торг. Например, в прошлом Минск выпускал сразу несколько политзаключенных в обмен на отмену санкций, однако сегодня таких заключенных насчитывается более 1000 человек. Для Минска приступить к их освобождению было бы не просто торгом с Западом. Многое будет зависеть от исхода войны, считает Шрайбман. Когда страна-агрессор окажется ослабленной, у Лукашенко будет больше пространства для маневра. Учитывая, что как в 1917–1919, так и в 1991–1992 годах независимость нескольких империалистических владений последовала сразу за ослаблением России, рассматриваемый эффект выходит далеко за рамки одного Лукашенко.

Но даже сейчас появляются обрывки информации о явной подготовке к такому исходу. Например, в интервью монгольскому информационному агентству новый посол Белоруссии в этой стране Дмитрий Горелик подчеркнул, что РБ “согласилась на использование Россией белорусской территории для совместных учений, а не для агрессии”. Кроме того, когда агрессор составил список “недружественных” стран, Белоруссия подготовила свой собственный список, в котором, “как ни странно” отсутствовала Украина. Судя по всему, в Минске считают важным возобновление торговли с Украиной. Наконец, в поздравительной ноте на белорусском языке, посвященной “Дню космонавтики” в стране-агрессоре, МИД РБ подчеркнул вклад Бориса Кита, этнического белоруса, в освоение космоса. Ученый-ракетчик, умерший в 2018 году в возрасте 107 лет, Кит сбежал на Запад в 1944 году. Записка, о которой идет речь, почти наверняка была составлена без надзора Москвы.

Сегодня Лукашенко однозначно на стороне агрессора. Однако следует помнить, что, как и Украина, Белоруссия, все же, находится на линии цивилизационного разлома, и множество экспертов, в том числе бывший директор недавно закрытого «Московского центра Карнеги» Дмитрий Тренин, описывают продолжающуюся войну как “межцивилизационный конфликт”. Но будет ли такой же разрыв мотивировать и белорусов, особенно когда промежуток между “двумя стульями” превращается в пропасть? Это ключевой вопрос, который выходит за рамки метафоры продажи футболки с символом «Z» и в то же время поддержки народа Украины. Будущее Белоруссии будет зависеть от того, как все же будет окончательный выбор Лукашенко, ведь во время войны, вряд ли получится сохранять пассивно-агрессивную позицию», - уверяет политолог.