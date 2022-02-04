Азербайджан, промышленный шпионаж и транспортная авиация

10:02 17 Сентябрь Киев, Украина

Что мы знаем об авиации Азербайджана ? Да, в общем-то, наверное, особо ничего. Во времена СССР ее собственно там не было, а после…

Если обратиться во всем известный ресурс Википедия, то видим, что в Азербайджане производство машин и оборудования составляет примерно 1,5 % ВВП страны. В основном предприятия этой отрасли ориентированы на производство нефтеоборудования. Единственное научно-производственное предприятие «Иглим» разрабатывает и выпускает аэродромные средства обслуживания авиатехники.

Кроме этого, в Азербайджане есть 3 основных авиакомпании: «Азербайджанские авиалинии», «SilkWay Airlines» и «Buta Airways», которые, используют купленные или полученные в лизинг американские «Боинги», российские «Ил» и украинские «Ан».

Но, как оказывается, компании не имеют собственного производства самолетов или их частей. В целом и ремонтом (кроме так называемого текущего) не занимаются. Но, хоть и нет производства и специалистов, как говорится, очень хочется иметь всю техническую документацию для производства самолетов! А потом уже начнут думать как же строить эти самолеты…

Вот, например, компания SilkWay Airlines - то ее интересует документация на АН-124 (Руслан) то документация на новый самолет «Антонова» - «Ан 178». При этом как-то так странно интересуется, что во всех без исключения переговорах участвуют представители российского «Ильюшин Финанс Ко».

Если немного капнуть в глубину этого вопроса – становится все ясно. Российской компании банально нужны разработки завода «Антонов» и в рамках такого себе промышленного шпионажа и используется азербайджанский SilkWay Airlines.

Сначала SilkWay Airlines берет в лизинг 10 лет стоящий в отстойнике «Ильюшин Финанс Ко» без двигателя «Ан-124», что выступает предлогом необходимости сделать в Азербайджане целое производство и ремонт 124-х, поэтому надо срочно получить всю техдокументацию. При этом организация ангаров для ремонта или каких-то помещений для производства частей самолета даже не оговаривается, – очевидно, у «Ильюшин Финанс Ко» в Воронеже все это уже есть – зачем морочиться.

Дальше, как говорится, интереснее. SilkWay Airlines заключает предварительный договор на поставку нового «Ан-178» - и опять сразу требует всю техдокументацию на его производство, притом на базе российских, а не европейских комплектующих. И опять неофициально в переговорах участвуют представители «Ильюшин Финанс Ко». Не получив желаемого – азербайджанская компания отказывается от контракта. А что остается делать, если россияне остановили финансирование?

Надо сказать, что компания SilkWay Airlines используется россиянами не только в рамках промышленного шпионажа, но и для «подставки» под доставку грузов для различных американских или европейских организаций, в первую очередь связанных с вооружением. А это уже «пахнет» российской разведкой! Ей же надо как-то знать что и куда везется, а потом это можно использовать в какой-нибудь информационной кампании под придуманным предлогом.

Ярким примером является слив через болгарскую журналистку Диляну Гайтанджиеву, известную пророссийскими взглядами и раскручиванием в интернете фейков об американских биолабораториях, о поставках якобы вооружений, которые доставлялись SilkWay Airlines по заказу американских компаний, участвующих в программе Пентагона поддержки союзников – курдов и сирийских боевиков.

Таким образом, компания SilkWay Airlines смогла развиться до нынешних объемов с 2001 года начав свою деятельность лишь с двумя арендованными грузовыми самолётами Советского производства - одним Ан-12 и одним

Ил-76.