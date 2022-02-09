Австрия готова инвестировать в Карпаты

Представители австрийского бизнеса готовы участвовать в развитии инфраструктуры Карпат, в частности, строительстве горнолыжных курортов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во Львовской области.
Он отметил, что во время официального визита в Австрию провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат. В частности, речь шла об инвестициях в горнолыжные курорты. По словам президента, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.
«Для нас это очень важно, для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнесы, которые являются специалистами в этом направлении», — сообщил Зеленский.
Президент отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает 15 млрд евро.
Зеленский отметил, что Украинское государство готово обеспечить инфраструктуру. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.
«Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов», — отметил президент.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во Львовской области.
Он отметил, что во время официального визита в Австрию провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат. В частности, речь шла об инвестициях в горнолыжные курорты. По словам президента, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.
«Для нас это очень важно, для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнесы, которые являются специалистами в этом направлении», — сообщил Зеленский.
Президент отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает 15 млрд евро.
Зеленский отметил, что Украинское государство готово обеспечить инфраструктуру. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.
«Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов», — отметил президент.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии