04:42 04 ноября Киев, Украина





«Balticconnector» является важной частью энергетической инфраструктуры Финляндии. Морской газопровод протяженностью 77 километров обеспечивает прокачку газа в оба направления мощностью до 2,6 млрд кубометров в год. В январе в Инкоо на юге Финляндии открылась плавучая регазификационная установка мощностью 5 млрд куб. м в год. Еще один терминал сжиженного природного газа в Хамине был подключен к сети в 2022 году, но имеет очень ограниченную мощность. Этот проект вместе с первоначальным трубопроводом стал единственной жизнеспособной альтернативой импорту Финляндией российского газа. 8 октября подводный газопровод «Balticconnector», проходящий между Финляндией и Эстонией, был остановлен из-за значительного повреждения участка трубопровода, находящегося в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. По предварительным данным Национального бюро расследований Финляндии, причиной утечки, скорее всего, стал китайский контейнеровоз «Newnew Polar Bear», волочивший якорь по морскому дну. Вероятно, это было сделано специально. Но главный вопрос в этой ситуации возникает к НАТО – в достаточной ли степени защищена критическая инфраструктура в зоне, где соседом остается неадекватный агрессор?«Balticconnector» является важной частью энергетической инфраструктуры Финляндии. Морской газопровод протяженностью 77 километров обеспечивает прокачку газа в оба направления мощностью до 2,6 млрд кубометров в год. В январе в Инкоо на юге Финляндии открылась плавучая регазификационная установка мощностью 5 млрд куб. м в год. Еще один терминал сжиженного природного газа в Хамине был подключен к сети в 2022 году, но имеет очень ограниченную мощность. Этот проект вместе с первоначальным трубопроводом стал единственной жизнеспособной альтернативой импорту Финляндией российского газа.

Точные обстоятельства, которые привели к повреждению трубопровода 8 октября, остаются неясными, хотя Финляндия подозревает возможную причастность России и Китая. В своем первом анализе фотографий повреждений трубопровода и дополнительных следов, оставленных на морском дне, Национальное бюро расследований Финляндии заподозрило, что трубопровод был поврежден специально. Позже финские и эстонские СМИ стали утверждать, что к диверсии причастен российский нефтеперевозчик «СГВ Флот» и грузовое китайское судно «NewNew Polar Bear», который находился в районе трубопровода, незадолго до обнаружения утечки.



Совсем недавно появились дополнительные данные, указывающие на то, что китайское судно является ключевым элементом в расследовании. 24 октября финские правоохранительные органы подтвердили, что обнаружили якорь возле трубопровода, а также следы волочения, ведущие к месту повреждения. Финские власти заявили, что подозревали, что это был якорь «NewNew Polar Bear», поскольку всего через несколько дней после обнаружения утечки были распространены фотографии, на которых видно, что у грузового судна отсутствует якорь. Эксперты выразили сомнение в том, что подобный инцидент мог произойти случайно. Финское бюро расследований утверждает, что новые доказательства “четко указывают на то, что в нанесенном ущербе виноват «NewNew Polar Bear»”.



Ситуация еще больше осложняется свидетельствами того, что конечным владельцем грузового судна, о котором идет речь, предположительно является зарегистрированная в России компания «Торгмолл». Новые разрешения, выданные «NewNew Polar Bear» для плавания по Северному морскому пути России, были адресованы «Торгмоллу». Предыдущие разрешения были предоставлены «Hainan Xin Xin Yang Shipping». У «Торгмолл» есть офисы в Москве и Шанхае, и в компании утверждают, что сосредоточены на развитии китайской инициативы «Один пояс – один путь».



По оценкам оператора газотранспортной компании «Gasgrid Finland», ремонтные работы займут не менее пяти месяцев. Несмотря на это, Финляндия сможет сохранить надежность энергоснабжения предстоящей зимой. Основной причиной этого является вышеупомянутый терминал природного газа в Инкоо, мощности которого достаточно для покрытия ежедневных пиков потребления.

Тем не менее диверсий на «Balticconnector» рассматривается в более широком контексте региональной безопасности. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу потребовалось всего три дня, чтобы заявить, что, если инцидент окажется актом саботажа, альянс должен подготовить “единый и решительный ответ”. Министры обороны стран-членов НАТО обсудили этот вопрос в Брюсселе 12 октября. Несколько дней спустя НАТО объявило, что увеличило морское патрулирование в Балтийском море и пролеты в региональном воздушном пространстве, чтобы лучше контролировать ситуацию.

Окончательные результаты расследования, скорее всего, повлияют на решение НАТО либо дать военный ответ, либо деэскалировать ситуацию. Тем временем члены Альянса могут рассмотреть более эффективные и скоординированные методы защиты и мониторинга критически важной инфраструктуры в регионе Балтийского моря и других местах.

Сюда входят не только морские кабели и трубопроводы (например, «Baltic Pipe» мощностью 10 млрд куб. м в год между Данией и Польшей), но и терминалы для импорта природного газа и сырой нефти. Диверсия на «Balticconnector» лишний раз подчеркивает, что с агрессором невозможно договориться, а значит необходимо либо защищаться, либо нападать.