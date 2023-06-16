Атака беспилотников по москве – удар по российским элитам

Утром 30 мая по Москве была совершена атака беспилотниками. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что “Украина не имеет прямого отношения” к произошедшим событиям. Эксперты в области политологии заявили о том, что «сам удар является ничем иным как предупреждением Кремля о неминуемом ответе за нанесение ударов по украинским городам и, непосредственно, Киеву».
Вот что они говорят об атаках беспилотников по территории России: «Несколько дней подряд агрессор совершает обстрел столицы Украины. Удары “шахедами”, крылатыми и баллистическими ракетами, в подавляющем большинстве своем, не имеют конечной военной цели. Оккупанты совершают террор, в привычном для себя стиле. Однако ни одно террористическое образование не может бесконечно безнаказанно совершать теракты. Рано или поздно приходится за все расплачиваться.
30 мая Москва ощутила на себе “легкие отголоски” эха войны. Несколько беспилотных летательных аппаратов долетело до города и окраин столицы. Большинство БПЛА были уничтожены ПВО противника, но некоторые из них все же миновали защиту у достигли цели. При этом каких-то военных целей, кроме пары военкоматов и крупных НИИ в географии уничтожения беспилотников не было. Эта атака скорее имела морально-психологический и политический удар.
Вот что они говорят об атаках беспилотников по территории России: «Несколько дней подряд агрессор совершает обстрел столицы Украины. Удары “шахедами”, крылатыми и баллистическими ракетами, в подавляющем большинстве своем, не имеют конечной военной цели. Оккупанты совершают террор, в привычном для себя стиле. Однако ни одно террористическое образование не может бесконечно безнаказанно совершать теракты. Рано или поздно приходится за все расплачиваться.
30 мая Москва ощутила на себе “легкие отголоски” эха войны. Несколько беспилотных летательных аппаратов долетело до города и окраин столицы. Большинство БПЛА были уничтожены ПВО противника, но некоторые из них все же миновали защиту у достигли цели. При этом каких-то военных целей, кроме пары военкоматов и крупных НИИ в географии уничтожения беспилотников не было. Эта атака скорее имела морально-психологический и политический удар.
Если обратить внимание на точки, где были сбиты БПЛА, а также где беспилотники достигли цели, то видно, что это юго-запад Москвы и Подмосковье. Именно в этих районах проживает пропутинский средний класс, который, либо поддерживает войну против Украины, либо относится к ней нейтрально, склоняясь в сторону поддержки России. Что касается Подмосковья, то это Рублевское Шоссе, Барвиха, Ново-Огарево и прочие поселки, где обитают российские элиты, высокопоставленные политики, чиновники, олигархи и сам Путин.
Удар беспилотниками это намек, предупреждение – если атаки по мирным украинским городам продолжаться, то никакие “красные линии” не спасут Россию от ответных мер. Дело в том, что еще больше эскалировать войну уже не получится. Ядерный удар со стороны РФ, непременно вызовет ответную реакцию, либо, что также нельзя исключать, еще на раннем этапе подготовки нанесения ядерного удара, НАТО может нанести превентивный удар.
Между тем, несмотря на то, что большинство БПЛА были сбиты “Панцырями”, Москва уже не может чувствовать себя в безопасности. Конечно, ПВО агрессора отработало по медленным беспилотникам достаточно эффективно. Но что если по столице оккупантов будут выпущены кем-то более скоростные БПЛА, либо ракета и их количество будет равно не десяти, а, условно, “сотне”. Справится ли тогда ПВО агрессора? Оглядываясь на общую картину работы противовоздушной обороны противника, этот вопрос не нуждается в ответе. К слову, если предположить, что беспилотники были запущены с украинской границы, то, выходит, что они пролетели как минимум 2 области и целый ряд населенных пунктов, не были замечены и, тем более, сбиты ПВО противника еще на подходах к Москве. Складывается ощущение, что агрессор стянул оставшиеся средства защиты в элитный район столицы и приграничные области РФ оставил на произвол судьбы.
Интересно, что комментируя произошедшее, один из высокопоставленных российских чиновников, на условиях анонимности заявил: “Думаю, нам предстоит с этим жить достаточно долго”. То есть, фактически, он понимает и признает, что Путин и Минобороны РФ не прекратят бить по гражданской инфраструктуре Украины, за что готовы получать ответные удары и подвергать риску собственное население.
Также примечательна реакция россиян, не живущих в Москве. Их сообщения в соцсетях и мессендержах даже Соловьев прокомментировал. Говорящая голова Кремля, якобы, не понял, почему люди радуются, что БПЛА атаковали “Рублевку”. Видимо большое количество населения РФ все же надеялось, что хотя бы один беспилотник, но попадет в резиденцию Путина, либо кого-то из его холуев.
Так или иначе, атаку БПЛА по Москве можно считать успешной, ведь она прошла без жертв среди местного мирного населения и, при этом, нанесла катастрофический ущерб политической позиции Путина. Возникает вопрос – пойдут ли россияне в 2024 году на выборы президента под звуки разрывающихся снарядов неподалеку?»
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии