Атака беспилотников по москве – удар по российским элитам

14:34 31 мая Киев, Украина

Утром 30 мая по Москве была совершена атака беспилотниками. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что “Украина не имеет прямого отношения” к произошедшим событиям. Эксперты в области политологии заявили о том, что «сам удар является ничем иным как предупреждением Кремля о неминуемом ответе за нанесение ударов по украинским городам и, непосредственно, Киеву».



Вот что они говорят об атаках беспилотников по территории России: «Несколько дней подряд агрессор совершает обстрел столицы Украины. Удары “шахедами”, крылатыми и баллистическими ракетами, в подавляющем большинстве своем, не имеют конечной военной цели. Оккупанты совершают террор, в привычном для себя стиле. Однако ни одно террористическое образование не может бесконечно безнаказанно совершать теракты. Рано или поздно приходится за все расплачиваться.

30 мая Москва ощутила на себе “легкие отголоски” эха войны. Несколько беспилотных летательных аппаратов долетело до города и окраин столицы. Большинство БПЛА были уничтожены ПВО противника, но некоторые из них все же миновали защиту у достигли цели. При этом каких-то военных целей, кроме пары военкоматов и крупных НИИ в географии уничтожения беспилотников не было. Эта атака скорее имела морально-психологический и политический удар.