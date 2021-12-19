Астронавты с Crew Dragon опубликовали свои лучшие фото из космоса

Только двое суток назад вернулись на Землю участники знаменательного для NASA проекта запуска американского космического корабля SpaceX Crew Dragon. Сегодня чувства, которые испытали в полете участники миссии, может испытать каждый, пусть даже не в полную меру. Речь идет о прекрасных видах Вселенной, которые отражены на снимках, сделанных командой первой в истории миссии SpaceX.

Первый коммерческий полет в космос совершили астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли. Они отправились на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon и провели на станции два месяца.

Во время миссии астронавты выходили в открытый космос, делая фотографии. На них запечатлена Земля, северное сияние, ночные города, восход солнца и сами астронавты.

Миссия Crew Dragon стартовала 30 мая, а 2 августа они вернулись на Землю. SpaceX стала первой в истории частной компанией, доставляющих людей в космос.

Ранее сообщалось, что Хаббл снял галактику в 270 млн световых лет от Земли. Также Корреспондент писал о том, что китайский зонд снял Землю и Луну на одном фото.