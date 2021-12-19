Арестована сторонница Алексея Навального

17:41 23 Ноябрь Киев, Украина

Алексей Навальный уже больше года находится в тюрьме ИК-2. За это время его организацию признали экстремистской, а над участниками ФБК проводят расправы. Очередным делом стал процесс об избрании меры пресечения Лилии Чанышевой, бывшей главе уфимского штаба Навального.

Лилия Чанышева, начиная с 2017 года, возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе. Она оставила престижную работу, на которой ей платили в 3 раза больше, и полностью отдалась политике. Ей нравилось то, что она делает. Лилия хотела изменить правящую власть в России, так как сама проводила расследования ФБК на уровне местных чиновников Башкортостана и видела, что эта власть коррупционна и воровата.

Она баллотировалась в горсовет УФЫ, но ее не допускали до выборов. Политик организовывала митинги, участвовала в социальной жизни своего родного города. После того как ФБК объявили экстремистской организацией, главный штаб Навального в Москве позакрывал свои филиалы в регионах, для безопасности членов фонда. Лилия осталась без работы. Она принципиально не захотела покидать Россию, так как вместе с мужем имела твердую позицию, что это их дом, и они собираются здесь прожить всю жизнь.

Тем не менее, спустя год после прекращения политической жизни, о Лилии вспомнили, 9 ноября, к ней в квартиру пришли полицейские с обыском и тут же забрали в участок на допрос.

С допроса Лилия не вернулась, ее отправила в СИЗО до суда. Девушку обвинили в создании экстремистской организации и решили посадить в тюрьму на 10 лет. На суде выяснилось, что Лилия, вероятно, беременна. Срок всего 14 дней, поэтому она не успела пройти обследование, а врачи в СИЗО не стали этим заниматься.

Лилия Чанышева стала первым человеком в России, которого осудили “за создание экстремистской организации” по политической статье, после подписания закона направленного против деятельности ФБК. Даже Алексей Навальный еще не был судим по этой статье, он только ожидает суда.

Закон об экстремистской деятельности в РФ введён с 2002 года. В 2021 ФБК была признана экстремистской подпала под его действие. Но Лилия закончила сотрудничать с Фондом ещё раньше, а значит, ее деятельность не попадала под действие этого закона"

Владимир Путин не прощает даже такого. Это та демократия, о которой повторяют официальные представители Кремля. Если в 90-х преступники, грабившие, убивавшие, насиловавшие людей сумели заполучить власть в свои руки не жалели раньше никого, то почему теперь они должны измениться? Риторический вопрос, который тут же дает ответ на еще один вопрос: “Когда сменится власть в России”? Вероятно, она останется такой же и после ухода Путина.