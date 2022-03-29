Аполитичность россиян привела к ситуации, которая сложилась в рф

11:12 29 марта Киев, Украина

Западные политологи рассказли от ом, что происходит в России и почему россиянам придется расплачиваться за аполитичность. Выбирая собственное руководство, народ предопределяет дальнейшую степень развития государства. Оставаясь в стороне, можно оказаться в ситуации, когда родных отправляют на смерть, воевать против “братского народа”.

Путин находится у власти более 22-х лет. Продлевая срок правления, у правителя складывается полная уверенность, что он обладает всевластием. А так как такое впечатление возникает лишь у него и окружающие, особенно за рубежом, этого “не замечают”, правитель хочет всех в этом убедить. Для таких целей, необходимы большие ресурсы, ведь реализация задуманного требует либо подкупа “мнений” окружающих, либо агрессивное “убеждение” в собственном “величии”. Как в одном, так и в другом случае, необходимы большие финансовые вливания. Так как в демократическом обществе, народ невозможно убедить в “добровольных жертвах во имя геополитических целей государства”, режим постепенно превращается в диктатуру, чтобы подавлять либеральный слой населения путем силовых репрессий.

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В стране-агрессоре, был период, когда у власти действительно находились демократы. Этот отрезок времени был недолгим, существовал после развала СССР . Более того, сменив президента Бориса Ельцина, Путин, первое время, придерживался курса сотрудничества с Западом и даже размышлял о присоединении к НАТО. Но с каждым новым сроком, риторика Кремля сменялась и приобретала все более агрессивный характер.

На протяжении восьми лет, у народа еще была возможность сменить власть мирным, демократическим путем. Но для этого, необходимо было начать думать, анализировать происходящее, посмотреть на изменение в стране, на изменение в законодательстве. То есть, хотя бы немного изучить политическую составляющую вопросы. Вместо этого, каждый думал о собственном благополучии, которое, в нулевых, еще можно было достичь без обязательного сотрудничества с правящей партией. Как итог, аполитичные граждане, на момент выборов подвергались тотальной пропаганде со стороны «Единой России» и действующего президента. Таким образом, нейтральный к политике электорат становился решающей силой при выборе главы государства и на парламентских выборах.

После обратной рокировки – с Медведева на Путина – понятие свободных выборов, стало пережитком прошлого. Формально, оно, конечно, сохранилось, однако на практике, люди уже понимали, что их голоса ничего не решат и выбор уже сделан за них. Поэтому граждане РФ вновь оставались в нейтральной позиции, абстрагировались от политики, таким образом, успокаивая и договариваясь с собой, что “раз они ничего не могут сделать, то и лучше не вникать в политику”, не смотреть, что начинает творить действующая власть.

Несколько лет спустя, власти в Кремле начали ужесточать репрессии до такой степени, что были запрещены мирные протесты и даже одиночные пикеты. Устранение политических оппонентов стало обыденным делом, ликвидации независимых, в том числе, международных СМИ никто не препятствовал. Тем самым пропаганда получила полный карт-бланш, а иметь иное мнение от мнения действующей партии и власти стало преступлением.

В итоге Кремль развязал войну в Украине. В этот момент, казалось бы, пришло время перестать считать себя аполитичным. Тем не менее, до сих существует большое количество россиян, не желающих вникать в суть происходящего: войну с Украиной, причину падения национальной валюты, потерю работы, сокращение зарплат, пропажу продуктов с полок магазинов и т.д. С другой стороны, некоторая часть населения, ранее не вникающая в политику, все же начала обращать внимание на возникшую ситуацию. Тот небольшой процент людей в стране-агрессоре, которые считают войну с Украиной катастрофой, которые согласны с тем, что агрессором является их сторона, начали предпринимать хоть какие-то действия. Однако действиями это можно было назвать на тех ранних этапах, когда свобода слова, или хотя бы ее понятия, остатки демократии, еще продолжали существовать. Теперь же, демонстрации и мирные протесты не могут дать никакого результата и указывают путинистам, кого в стране необходимо зачистить.

Дело в том, что Кремль, превратил режим в своей стране в откровенный тоталитаризм, который на глазах превращается в диктатуру. Смена таких режимов мирными протестами – не имеют аналогов в истории. Свежим примером может служить сфальсифицированная победа Лукашенко в 2020 году, когда белорусы выходили на свои мирные протесты и требовали отставки своего диктатора, на что в ответ подвергались жесточайшему подавлению, пыткам, запугиванию.

Люди должны понять для себя, что мирные протесты для достижения результата действенны лишь в демократических режимах. Теперь, если они действительно хотят перемен, жить обычной жизнью, иметь право голоса, выбора – необходимо решиться на радикальные меры. Именно таким образом в 2014 году, украинцы свергли своего правителя, который не выполнял волю народа. Потому как именно они выбрали себе лидера, чтобы он нес слово людей в мир, а не наоборот.

Именно белорусам и россиянам, а не лукашенцам и путинистам, следует брать инициативу в свои руки. Чем дольше оттягивать этот момент, тем кровопролитнее будет процесс смены власти. Путинистов в Кремле не победить мирными протестами и криками “позор”, когда одного из митингующих бьют дубинками и садят в автозак. Сменить режим теперь можно только революцией, палками, оружием, коктейлями Молотова, штурмом Кремля и Белого дома. Власть перестала считаться с народом уже давно, поэтому позволяет себе безнаказанно бить, пытать, унижать, использовать людей в своих целях. Отправлять призывников умирать тысячами, по надуманным причинам. Любая поддержка “бункерного” и бездействие равноценно поддержке войны и желанию уничтожить свое государство.