18:58 13 октября Киев, Украина

«Российская Федерация на самом деле никакой федерацией не является. Ее нельзя сравнивать с известными во всем мире федерациями, такими как США или Германия, где власти штатов и земель свободно избираются их жителями, имеют свои законы и в любой момент могут отсоединиться от центра», — заявляют политологи.



Закон о региональных органах власти, принятый Кремлем в декабре 2021 года, лишил областные и местные администрации какой-либо автономии, создав единую вертикаль власти.



«Эта централизация и унитаризация системы регионального управления началась сразу после прихода к власти Путина в 2000 году, а сейчас она полностью стала законной. Вся территория России от Балтики до Тихого океана управляется исключительно его указами, и единственная обязанность наместников - проводить политику Кремля на местах. Этот управленческий гиперцентрализм характерен для империи, а не для федерации», — пишут аналитики.





В 2014 году Постсоветская российская власть номинально одобряла федерализм, однако этот принцип стали использовать не для развития регионального самоуправления, а для “возвращения” территорий постсоветского пространства обратно под власть Кремля. «Понятие федерализма было извращено и стало фундаментом для неоимперского проекта Путина», — пишут аналитики, пожелавшие скрыть свои имена.В 2014 году Россия аннексировала Крым. Проведя так называемый “референдум”, включила его в свой состав. По такому же принципу было объявлено о “вхождении” четырех украинских областей. Однако эта иррациональная политика имперской экспансии, приведшая к войне в Украине, резко контрастирует с окончательным подавлением федерализма внутри самой России и продолжающимся обнищанием ее собственных регионов.



В качестве примера политологи приводят столицу Республики Саха Якутия - Якутск, где не построен мост через реку Лена, необходимый для соединения критических частей города. Хотя подобные проекты реализовывались в советское время, в современной России на них в местных бюджетах все время не было денег. Это отсутствие средств политологи связали с тем, что самые прибыльные природные ресурсы (алмазы, золото, нефть и т. д.) контролируются частными корпорациями. С 2016 по 2019 годы Кремль, который мог выделить деньги на строительство поста через Лену, посчитал нужным построить мост, соединяющий Крым с материковой Россией.

«Это яркое свидетельство того, что для империи гораздо важнее геополитические амбиции, чем развитие ее внутренних территорий», — считают украинские политологи.



В своем выступлении в Кремле по поводу аннексии оккупированных областей Украины Путин пообещал построить там “современную инфраструктуру”. По этому поводу депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова заявила: “Однако он ничего не сказал о том, когда в Псковской, Тверской и Архангельской областях будут построены новые больницы, театры, музеи, заводы и школы”.



Более того, сегодня Кремль вынуждает региональные власти “брать шефство” над аннексированными территориями Украины за счет местных бюджетов, хотя сами эти регионы зачастую зависят от дотаций из центра.

Мобилизация, объявленная Путиным 21 сентября, вызвала новые протесты жителей многих регионов. На данный момент крупнейшие акции протеста были зафиксированы в Дагестане.

«С начала полномасштабной войны России против Украины в различных регионах РФ было совершено более 50 поджога военкоматов. И хотя силовикам до сих пор удавалось разгонять протесты, продолжающаяся война вскоре потребует новое “мясо” из России, которым, рано или поздно, станут полицейские и сотрудники Росгвардии. Вскоре протесты разгонять будет некому, стать под флагом партизанского движения и начать разгонять малочисленные отряды защитников Кремля. И если агрессор не сможет подавить сопротивление на аннексированных территориях, то точно не сможет справиться с аналогичной активностью в своих регионах. Потенциальный провал аннексий определенно должен ускорить появление “независимых регионов” внутри самой России. И как упоминалось ранее, особую роль в этом процессе вполне могут сыграть “добровольческие батальоны”, сформированные в различных регионах», — считают аналитики в области политологии.



Своей политикой аннексии Кремль фактически лишил границы России международного признания, и этим вполне могут воспользоваться другие глобальные игроки. Например, увязшая в войне Россия, даст потенциальную возможность Китаю, который до сих пор держался в тени в отношении конфликта, к примеру “взять шефство” над Якутией и, наконец, построить мост через Лену, не спрашивая благословения Путина. Начиная с лета прошлого года, Пекин активно проявляет интерес к проекту. «Таким образом, российская недоимперия-недофедерация не станет расширяться, а наоборот коллапсирует до нескольких областей с центром в Москве», — пишут политологи.