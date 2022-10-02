Аннексия украинских территорий не дала россии преимущества

20:11 30 сентября Киев, Украина

Россия завершила процесс проведения так называемых “референдумов”, Путин их признал и принял решение об аннексии территорий. Очевидно, что это очередной шаг эскалации, ведь международное сообщество не признает присоединение украинских территорий к России, а лишь усилит давление на Кремль и поддержку Украины.

“Голосование” на этих “референдумах” было растянуто на пять дней в надежде на максимальную явку, но официальные данные о явке выглядят сильно преувеличенными. Большая часть населения четырех областей покинула свои дома. Голосование проходило в школах, театрах, во дворах многоквартирных домов или путем прихода урны для “голосования” в квартиры.

«Списков зарегистрированных избирателей не существовало. Списки составлялись на лету, когда бюллетень попадал на дно ящика. Также внимание привлекли сами бюллетени, где на фото видно, как “комиссии” пересчитывают их без единой поставленной там отметки», — пишут украинские открытые источники информации. Военные аналитики считают, что «присоединение территорий» было предпринято в качестве очередного шага по эскалации конфликта.

Такой шаг лишь еще сильнее консолидировал Запад в своем стремлении наказать агрессора. Для Путина, аннексия временно оккупированных территорий может якобы дать возможность для “правового применения” ядерного оружия по территории Украины. Западный мир дал понять, что не признает аннексию, так же как и не признал ее в 2014 году в отношении полуострова Крым. Это значит, что в случае нанесения ядерного удара должны последовать решительные, более радикальные действия со стороны НАТО.

В частности сенаторы США, как демократы, так и республиканцы единогласно настаивают на введении вооруженных сил альянса в Украину в этом случае, так как “радиация затронет, в том числе, страны НАТО”. Также СМИ распространили информацию, что первым ответом США станет уничтожение Черноморского флота, если Путин решит ударить тактическими ядерными боеголовками. Так или иначе, эти “референдумы” и любые их последствия останутся непризнанными на международном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Кремль, что проведение “референдумов” навсегда лишит возможности проведения переговоров с российской стороной, пока Россией управляет Путин.