Аналитики заявили о том, что россия вынуждена будет уйти с оккупированных территорий

10:31 22 сентября Киев, Украина





Наступление украинских войск в Захватив некоторую часть территорий Украины после 24 февраля, оккупанты заявляли “Россия здесь навсегда и никуда не уйдет”. Очевидно, что такие заявления были частью ИПсО (информационно-психологическая операция) для скорейшего подавления протестных настроений на захваченных территориях. Украинские защитники дали понять, что такие заявления не имеют связи с реальностью, как и все остальные высказывания пропагандистов Кремля, а те, кто являются пособниками агрессора, будут наказаны в соответствии с законом.Наступление украинских войск в Харьковской области освободило почти всю ее оккупированную территорию. Согласно последнему отчету Минобороны Украины, с 6 по 14 сентября украинцы вернули себе 8,5 тыс. квадратных километров. Агрессор захватил эту часть региона в период с конца февраля по начало марта 2022 года и установили оккупационную “администрацию”.

В настоящее время российские войска все еще удерживают некоторые части территории области внутри Украины вдоль российско-украинский границы. Остальные участки перешли под контроль украинской армии и пограничных войск. Кремль намеревался превратить захваченную часть Харьковщины в собственный образ России, с вертикалью власти. Поэтому на временно захваченной агрессором территории Харьковской области была создана “военно-гражданская администрация”, которая подчинялась российским военным комендантам и продвигала политику Кремля.



Россия назначила Виталия Ганчева главой “военно-гражданской администрации в Харьковской области” - временно исполняющим обязанности с марта 2022 года. Ганчев был майором милиции, который переехал в квазиобразование «ЛНР» в 2014 году и “дослужился” там до подполковника. Административным центром служил город Купянск, второй по величине на оккупированной территории, так как самый большой город, Изюм, считался слишком близким к линии фронта.

Оккупированную территорию посещали даже высокопоставленные представители агрессора, вроде Кириенко, Турчака, Турова. Они присутствовали на открытии центра «Единой России» в Купянске. После этих визитов “военно-гражданская администрация” показала свой имперский флаг и герб Харьковской области, заявила о внедрении в школах российской системы образования, стала платить пенсию в рублях. Кроме того, оккупанты объявили о скорейшей паспортизации граждан, начали раздавать российские номерные знаки на авто и конечно же, Ганчев не забыл упомянуть о “референдуме”, исход которого, по его словам, уже предопределен.



В июле 2022 года Ганчев подписал два “соглашения о сотрудничестве с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным”, главами квазиобразований, так называемых «ЛНР» и «ДНР». К слову, все из вышеперечисленного является нарушением международного права.



19 августа, оккупанты пошли еще дальше. Они создали “Харьковское областное правительство”. Этот “орган” номинально подчиняется “главе военно-гражданской администрации”, но на самом деле обладает большей властью. Если “главой” обычно является малоизвестный коллаборант из местных жителей, то члены “правительства” - это, по большей части, чиновники из России, имеющие там влиятельные связи. Кремлем был отправлен Андрей Алексеенко – до этого занимавший кресло мэра Краснодара.

Титанические усилия оккупантов не дали ровным счетом ничего, кроме выявления коллаборантов среди украинцев, заявляют военные специалисты и политологи. Все, что делал агрессор с марта по сентября на временно занятых им территориях Харьковской области, было обращено в пыль в течение нескольких дней наступления украинских военных.



В частности, в Херсонской и части Запорожской областей, оккупанты действуют таким же образом. Они продолжают заявлять, что “Россия здесь навсегда”.



«Как показали ВСУ – это не так. Более того, даже на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и полуострова Крым, где “администрации” агрессора находятся более 8-и лет, где “референдумы” проведены, введена валюта оккупантов, а большинство населения получило российские паспорта – “Россия там не навсегда”. Такие действия не помогли россиянам в Харьковской области, не помогут и на остальной части Украины», — пишут политтехнологи Украины, поднимая дух сограждан.