06:42 14 декабря Киев, Украина

Российские средства массовой информации освещают события пропустив их под призму кремлевскую цензуру. Как ни странно, но западная пресса служит для этого наилучшим инструментом.

«Пропагандистские СМИ РФ без стеснения используют западные издательства, чтобы зомбировать собственное население. По логике вещей, в том случае, если западные СМИ “постоянно распространяют фейки”, как утверждают кремлевские пропагандисты, то их необходимо было бы признать “ненадежным источником информации” и отказаться от таких “сомнительных” изданий. Но когда издательства публикуют информацию выгодную агрессору, их цитируют, называя “авторитетными”.

Так, например, в «The New York Times» недавно выпустили статью о расстреле украинскими защитниками российских солдат, якобы сдавшихся в плен. Заголовок этого материала с удовольствием подхватили пропагандисты, обвиняя ВСУ в военном преступлении. При этом расследование этого инцидента ведется до сих пор, а в конце видео видно, как один из сдавшихся в плен оккупантов, открывает огонь. Кроме того, западное издательство не делало выводов по поводу того, как именно погибли российские военные, а лишь подтвердило подлинность видеоматериала. А вот, когда все те же «Times» пишут об очередной попытке России вмешаться в выборы в США, то такой материал немедленно признают “фейком”, — пишут украинские аналитики.

По их мнению публикации издательств данных о военных потерях с украинской и с российской стороны выглядят парадоксально. «В случае, когда «Times» пишет о погибших украинских защитниках – “правда”, если речь идет об армии агрессора – “не правда”, — заявляют аналитики.

“Это хронические лжецы” – заявил Соловьев в адрес американского информационного агентства «Bloomberg».

В тоже время, когда издательство выпустило материал с тезисом “международная изоляция России провалилась”, на агентство ссылались как на авторитетный источник, которому можно доверять.

Британский «Telegraph», описывая проблему внутри Великобритании с распростертыми руками встречается пропагандой и тиражируется по всем пророссийским информационным каналам. С другой стороны, в правдивости материалов «Telegraph» усомнились, когда СМИ выпустило расследование об отравлении Скрипалей российскими спецслужбами, подчеркивают эксперты.

«Таким образом, передергивание фактов, использование западных СМИ одновременно как авторитетных источников информации и лжецов одурачивает россиян. Якобы, о России не перестают говорить в мире, а самые главные западные издательства, то “признают слабость собственных правительств”, то “создают фейки, чтобы уничтожить РФ”.

Несмотря на то, что пропагандисты Кремля всегда использовали этот прием, на сегодняшний день это стало, чуть ли не единственным способом ведения информационной войны и зомбирования собственного населения. Ведь также как и распространение выгодных агрессору новостей, пропаганда искажает существующие либо создает свои собственные материалы, заявляя, что авторами являются западные СМИ. Это явно демонстрирует, насколько Россия зависит от Запада даже в области информационных услуг, хотя всячески это отрицает.