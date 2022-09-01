Аналитики рассказали об очередном просчете путина

14:09 20 августа Киев, Украина

Так как российский план наступления провалился и война затянулась, в Кремле распространяют новый нарратив: “затяжная война отвечает интересам России ”. Тем не менее, уже сейчас видно, что Украина готова продолжать борьбу до тех пор пока не освободит свои земли от оккупантов, Запад ее в этом поддерживает, российская экономика поддается действию санкций, а россияне все больше понимают, что действия Путина приводят общество к нищете.

«Украина занимает первое место в путинском “сборнике заблуждений”, и она, безусловно, не заинтересована в затяжной войне, которая продлит страдания ее народа. Таким образом, военный план президента Украины Владимира Зеленского направлен на освобождение оккупированных территорий в кратчайшие сроки. Тем не менее, он не торопит военное командование, и обещанное контрнаступление было тщательно подготовлено точечными ударами по российским складам боеприпасов и командным центрам, а также поставленной США РСЗО «HIMARS», которая использовалась гораздо эффективнее, чем этого ожидали большинство западных экспертов и российское командование», - пишут эксперты-политологи.

А военные аналитики рассказывают о том, что российский Генштаб перебросил подкрепление на юг Украины, следуя приказу Путина обеспечить контроль над Херсоном. Однако эта передислокация оставила большое количество живой силы россиян в ловушке на западном берегу Днепра, где три моста находятся под постоянными ракетными ударами.

Экономисты, в свою очередь, уверены: «Надежды Кремля на сокращение поддержки Западом Украины возродились в связи с всплеском американо-китайской напряженности вокруг Тайваня, но на самом деле эти настроения в первую очередь связаны с нежеланием европейских союзников оплачивать издержки длительного войны. Сокращение поставок российского газа в Европу направлено на разжигание этого недовольства, но Кремль не учел возросшее желание Европейского Союза ускорить переход к “зеленой энергетике”, вызванное российским энергетическим шантажом. Германия остается главной целью российского газового и политического давления, но понимание Путиным этой крупной европейской державы сильно устарело, поскольку решимость Берлина противостоять жестокой агрессии токсичной России остается непоколебимым. Путинисты стремятся ослабить эту решимость, симулируя готовность к “мирным переговорам”. Однако не прекращающиеся провокации на Запорожской АЭС только усиливают стремление западных партнеров Украины дать ужесточить ограничения против России.

Кремлевские “эксперты” успокаивают своих граждан, говоря о санкциях, как о чем-то несущественном и скоротечном. По их словам, якобы в 2022-2023 гг будет “незначительный спад экономики”, однако после “начнется стремительное восстановление”. В тоже время, заявления “экспертов” основываются на неполных статистических данных, сознательно урезаемых, чтобы не дать возможность увидеть правду. В России скрывают увеличение незапланированных бюджетных расходов, связанных с войной, которых, можно было бы избежать, если бы элиты урезали свои коррупционные аппетиты. Кроме того, экспорт российской нефти поддерживается только большими скидками на запасы «Urals», а прогрессирующее падение добычи делает практически невозможным выполнение согласованной квоты с членами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). Указания Путина по переориентации экспорта энергоносителей на восток также является его просчетом, так как совершенно ясно, что Китай не будет финансировать строительство новых трубопроводов, а поставки по морю являются лишь “каплей в море” от объемов, перекачиваемых на Запад».

«Идея о том, что затяжная война может помочь в установлении контроля над патриотически сплоченным обществом, на первый взгляд единственной, где Путин не допустил просчета, поскольку протесты против войны уже практически не собираются. Однако, идеей сыт не будешь и на фоне давления падающих доходов, повышения цен на продукты питания, растущего число жертв на войне создает несоизмеримо большие риски для Кремля, чем предполагаемую выгоду. Путинисты стремятся доказать свою лояльность, отправляясь на Донбасс, но большая часть населения предпочитает делать вид, что жизнь продолжается “как обычно” и не желает видеть ужасов и последствий войны. Это отрицание становится все труднее, поскольку скрытая мобилизация достигла Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов. От беспечного среднего класса теперь требуют приносить себя в жертву во имя Путина, а те, кому удалось вернуться из Украины, рассказывают об ужасах реальной войны, которая в значительной степени отличается от картинки в соцсетях и на экранах телевизоров. Как итог – нехватка живой силы в российской армии, как следствие – вербовка из тюрем, центров занятости и создание добробатов», - сообщают в открытых источниках информации.

«Россия пришла к тому, что самое сильно оружие Кремля – пропаганда – не в силах даже изобразить войну так, как этого хочет Путин. Но даже теперь, власти РФ не желают признавать ту грандиозную, фатальную ошибку которую он допусти, начав войну с Украиной. Время не на стороне России, и Киев готов это доказать, несмотря на ужасную жертву, которую он приносит, чтобы оставаться независимым. Окончательное доказательство безумия самодержавного самообмана может, тем не менее, исходить только изнутри России, которой необходимо заново изобрести и воссоздать себя как ответственное государство. Россия настолько не готова к затяжной войне из-за своей прогнившей внутренней системы, что неминуемое поражение становится очевидным все большему количеству наблюдателей», - заключают политологи.