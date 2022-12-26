Аналитики прокомментировали шпионаж в пользу рф на территории стран Запада

12:39 24 декабря Киев, Украина

Шпионаж оставался одним из главных инструментов влияния РФ в странах Запада последние несколько лет. С помощью агентов под дипломатическим прикрытием, Кремль получал информацию о научных технологиях, разведданных о военных НАТО, подкупал чиновников и дипломатов других стран.



После 24 февраля страны ЕС значительно сократили количество персонала в российских посольствах, выдворив оттуда подозреваемых в шпионаже дипломатов. В то же время Венгрия не стала повторять за другими государствами и до сих пор остается оплотом спокойствия для кремлевских шпионов.



Ежегодные скандалы с российскими сотрудниками спецслужб, пойманными в странах Европейского Союза, перестали кого-либо удивлять. Разведка в РФ со времен СССР начала “хромать”, современные технологии упростили процесс разоблачения шпионов и каждый год появлялись десятки фамилий, причастных к угрозе национальной безопасности той или иной страны НАТО.