Аналитики прокомментировали шпионаж в пользу рф на территории стран Запада

Шпионаж оставался одним из главных инструментов влияния РФ в странах Запада последние несколько лет. С помощью агентов под дипломатическим прикрытием, Кремль получал информацию о научных технологиях, разведданных о военных НАТО, подкупал чиновников и дипломатов других стран.
После 24 февраля страны ЕС значительно сократили количество персонала в российских посольствах, выдворив оттуда подозреваемых в шпионаже дипломатов. В то же время Венгрия не стала повторять за другими государствами и до сих пор остается оплотом спокойствия для кремлевских шпионов.
Ежегодные скандалы с российскими сотрудниками спецслужб, пойманными в странах Европейского Союза, перестали кого-либо удивлять. Разведка в РФ со времен СССР начала “хромать”, современные технологии упростили процесс разоблачения шпионов и каждый год появлялись десятки фамилий, причастных к угрозе национальной безопасности той или иной страны НАТО.
После 24 февраля страны ЕС значительно сократили количество персонала в российских посольствах, выдворив оттуда подозреваемых в шпионаже дипломатов. В то же время Венгрия не стала повторять за другими государствами и до сих пор остается оплотом спокойствия для кремлевских шпионов.
Ежегодные скандалы с российскими сотрудниками спецслужб, пойманными в странах Европейского Союза, перестали кого-либо удивлять. Разведка в РФ со времен СССР начала “хромать”, современные технологии упростили процесс разоблачения шпионов и каждый год появлялись десятки фамилий, причастных к угрозе национальной безопасности той или иной страны НАТО.
После полномасштабного вторжения России в Украину, актуальность сохранения государственных тайн Запада повысились многократно. Страны Европейского Союза подняли новую волну высылки российских дипломатов. Однако правительство Венгрии, под руководством Виктора Орбана, не последовало примеру европейских коллег и страна стала настоящим плацдармом для российских шпионов в ЕС.
В конце ноября 2022 года украинские спецслужбы сообщили о задержании на пограничном переходе на границе с Венгрией человека, подозреваемого в работе на российскую разведку. Мужчина, как утверждается, пытался вывезти секретную информацию, находящуюся на USB-накопителе. А носитель содержал личные данные руководства и персонала СБУ и ГУР, а также секретную информацию о базах, вооружении и логистике украинской армии. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный намеревался доставить все это в посольство России в Будапеште.
Также, с 2012 года стало известно, что российские хакеры внедряются в правительственную сеть Венгрии. Это дало основания западным партнерам делиться важной информацией с венграми с предельной осторожностью. При этом Будапешт официально отрицал российское вмешательство, однако западные спецслужбы хорошо осведомлены о подобных инцидентах.
«По всей видимости, Венгрия не просто лоббирует российские интересы на Западе, но и является практически полноценным союзником Кремля. Конечно, в стране существует оппозиция, которая, получив поддержку народа, резко изменит пророссийский курс на прозападный. Однако, до тех пор, пока у власти остается автократ Орбан, Венгрия продолжит поддерживать империалистическую Россию, а шпионы РФ продолжат находить приют в стране-члене ЕС», — пишут украинские политологи, сохраняя анонимность.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии