Аналитики прокомментировали отказ РФ от продажи нефти по контрактам с ограничением

08:12 29 декабря Киев, Украина

Европейский Союз ввел ограничения цен на российскую нефть. Естественно, такое положение дел не устроило Кремль. “Ответ будет жестким” – заявили там..

Ответом стал указ Путина – запретить продавать нефть и нефтепродукты странам, которые поддерживают введенный потолок цен на энергоресурсы. Владимир Путин подписал во вторник указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на неё в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена.

При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года. Также в Кремле отметили, что действие указа будут продлевать по необходимости. Не сказать, что решение Путина стало непредсказуемым. Ранее эксперты предполагали такой вариант, однако подчеркивали, что это будет равносильно “выстрелу себе в ногу”.

«Дело в том, что российский энергорынок до сих пор не смог перестроиться на поставки в Азию. Да, какая-то часть экспорта была компенсирована, но речь идет даже не о половине. Более того, Китай, Индия и другие страны Азии, на которые рассчитывает Путин, не станут покупать нефть и газ даже по среднерыночным ценам. Все понимают, в каком безвыходном положении сейчас Россия и непременно хотят этим воспользоваться. Ведь если РФ откажется продавать энергоресурсы со скидкой, то и вовсе не сможет этого делать.», — пишут аналитики.

Они назвали указ Путина абсурдным. Вот как они прокомментировали свое мнение: «Кому и что он хотел им доказать – не совсем понятно. Конечно, Z-публика оценит – “Россия ни под кого не прогибается”. Но с таким успехом можно было давным-давно запретить продажу нефти и не начинать войну, ведь причина введения потолка цен кроется именно в этом – лишить возможности Россию оплачивать войну с продажи энергоресурсов. Европа нашла альтернативных поставщиков, сократив импорт российской нефти до минимума.