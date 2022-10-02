Аналитики прогнозируют скорую смену власти в России

09:31 02 октября Киев, Украина

Аннексировав временно оккупированные территории Украины, Путин поставил себя в безвыходное положение.

Среди командующих армией агрессора зреет недовольство действиями друг друга и вскоре оно может обернуться против хозяина Кремля. Объявление временно оккупированных украинских территорий частью России стало политическим шагом.

Это решение абсолютно не оправдано с военной точки зрения, так как война продолжается, Россия, по мнению украинских военных аналитиков, потеряла инициативу. Таким образом, Кремль вновь дискредитирует сам себя, заявив, что “Россия навсегда” там, куда через несколько дней приходят ВСУ и возвращают территории.

Одной из причин, по которой Путин решился аннексировать временно оккупированные украинские территории, называли будущее оправдание гипотетического ядерного удара якобы для защиты “присоединенных российских земель”. Кроме того, предполагалось, что после объявления аннексии, Путин объявит о переходе статуса войны из, так называемой “спецоперации” в “контртеррористическую операцию” либо официально объявит войну Украине, что даст возможность закрыть российские границы, объявить полную мобилизацию и направить все финансовые потоки для обеспечения фронта. Но Путин как не изменил статус войны в России, так и не нанес и, вероятно не нанесет ядерный удар.

Договора о присоединении Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, украинские политологи считают не более чем своеобразным “отчетом о проделанной работе” для россиян за семь месяцев войны. Между тем, многие командующие оккупационными войсками, а также маргинальные военкоры ожидали мобилизации спустя пару месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Они возлагали на это большие надежды, а получили вновь политическое решение вместо военной помощи. В социальных сетях регулярно публикуются заявления блогеров о том, что мобилизированных не хотят обучать.

«Экономика страны не в силах обеспечить новых “воинов” минимальным комплектом необходимых вещей, средств защиты, исправным оружием и качественными боеприпасами. Офицеры и отдельные генералы это видят и понимают, что первая волна мобилизованных будет уничтожена в ближайшие несколько недель», — пишут западные военные аналитики. Отдельного внимания заслуживает президент Чечни Кадыров. «Российские элиты относились к нему с недоверием, завистью и гневом еще до начала войны в Украине в 2014 года. Многомиллиардные дотации из госбюджета. Кадыров не подчинялся никому, кроме Путина, а бойцы из полка «Ахмат», формально хоть и числятся в составе Росгвардии, по факту остаются его личной армией», — пишут украинские политологи.

С началом полномасштабного вторжения Кадыров неоднократно обвинял российских командиров в провалах на фронте, от чего вызывал еще больший гнев со стороны генералов агрессора. Недавно он обвинил еще одного генерала росармии – Александра Лапина, командующего Центральным военным округом – за сдачу города Лиман в Донецкой области. Кадыров заявил, что Лапин безграмотный, неумелый “полководец”, который не сумел наладить снабжение, не отвел вовремя войска, командовал вдали от фронта как трус. Он призвал разжаловать Лапина до рядового и отправить в окопы с автоматом “искупать свой позор кровью”.

Кроме того, Кадыров призвал “не принимать решения с оглядкой на западное сообщество”. Чем лучше идут успехи украинских защитников по деоккупации территорий, тем сильнее зреет разлад в стане врага. Недовольные обеспечением полевые командиры уже открыто обвиняют вышестоящее руководство Кремля, генералов в провале войны. «Каждый хочет снять с себя ответственность и найти единственного крайнего, который виновен в поражениях на фронте. Но вскоре гнев обрушиться на самого Путина, который объявив аннексию украинских территорий, не делает ничего для их защиты», — заявляют политологи из Киева.