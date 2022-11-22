Аналитики предсказывают усиление репрессий в РФ

23:31 21 ноября Киев, Украина

Украинские защитники освобождают захваченные оккупантами территории. На фоне победы в Херсоне, эксперты предполагают, что Путин усилит репрессии как в России, так и за ее пределами.

2 ноября в телеграм-канале, связанным с Администрацией Президента РФ, появился пост, директора Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова “о политэмигрантах, ведущих антироссийскую политику”. В нем путинист заявляет, что “пятая колонна хоть и покинула страну, но продолжает активно вести антироссийскую деятельность из-за рубежа”. Иванов связал свои заявления с прошедшим в Польше с 4 по 7 ноября оппозиционным «Съездом народных депутатов», на котором собрались бывшие и действующие российские политические деятели, не поддерживающие тотальную агрессию Кремля в Украине.

К “вражеским” событиям причислили и форум «Свободные народы России», а к “предателям” отнесли практически всех известных российских оппозиционеров, в том числе Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского и Илью Пономарева.

По словам Иванова, в российском “обществе продолжает циркулировать антироссийская отрава”, поэтому он призвал российские спецслужбы “возбуждать уголовные дела о государственной измене, объявлять предателей в розыск и подавать запросы о выдаче в Интерпол”. Что же касается самой активной оппозиции, то автор советует “вспомнить заветы прославленного советского разведчика Павла Судоплатова”.

Иванов имел в виду начальника разведывательной службы НКВД Иосифа Сталина, позже МГБ, которое руководило “проведением террористических и диверсионных актов”. Судоплатов был организатором руководителя ОУН Евгения Коновальца и убийство Льва Троцкого, находящихся за границей.

Со своей стороны, Иванов, довольно популярен в российском информационном пространстве. Он периодически появляется на передачах пропагандистов и цитируется основными пропагандистскими СМИ, а его услугами регулярно пользуются близкие к правительству аналитические центры. По этой причине такие обращения невозможно игнорировать.

«На самом деле в убийствах врагов режима за рубежом нет ничего нового для путинской России, но до сих пор они касались в основном перебежчиков из спецслужб, таких как Сергей Скрипаль или Александр Литвиненко. Во время “рицинового скандала” весной 2020 года появились обвинения в том, что российские власти планировали убить нескольких чешских муниципальных служащих и лидеров российской оппозиции в Праге. В конце апреля 2020 года чешское издание «Respect» сообщило, что с этой целью в Праге появился мужчина с дипломатическим паспортом и чемоданом, наполненным смертельным ядом. Позже чешские СМИ сообщили, что подозревается, в частности, исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

Впоследствии власти Чехии сообщили, что ключевая информация о покушении подвергалась сомнению из-за ложного обвинения одного дипломата в адрес другого. Однако первый чешский журналист, сообщивший о покушении, Ондрей Кундра по-прежнему верит в достоверность сообщенной им информации. Он заверил автора этой статьи, что, если полученная информация соответствует действительности, чешская полиция продолжит расследование инцидента.

Вне зависимости от того, была ли информаций о покушении подлинной или нет, российские пропагандисты всегда отрицали причастность России к подобным действиям. Однако в то время эти пропагандисты не смели открыто призывать к убийствам на чужой территории даже перебежчиков, не говоря уже о диссидентах. Теперь они открыто настаивают на возвращении к “заветам Судоплатова”, - рассказывают политологи.

В октябре 2022 года российский публицист Александр Архангельский обратил внимание на растущую критику путинистов со стороны пропагандистов и общественных деятелей. Действительно, не только военкоры агрессора, но и ведущие пропагандисты начали заниматься такой критикой.

Кадыров и Пригожин публично выступили против Генштаба и Минобороны России, в итоге добившись отставки генерал-полковника Александра Лапина. Дошло даже до того, что близкий к Министерству обороны России сайт «Военное обозрение» опубликовал разгромную критику всей системы Вооруженных сил России.

«Архангельский говорит, что это можно объяснить тем сложным положением, в котором оказались российские пропагандисты. Если раньше все проблемы сводились к проискам “врагов народа”, то после побега “иноагентов” и оппозиционеров из России возникла необходимость найти другое объяснение происходящим неудачам. К тому же, по словам российского публициста, ложь кремлевской пропаганды раздражала даже самых стойких лоялистов, и теперь, когда к обществу предъявляются дополнительные требования, вроде мобилизации, от пропагандистов журналистов ждут большей откровенности», - пишут политологи, комментируя материал Архангельского.

Однако, как отмечает Архангельский, Путин не может допустить свободу мнений даже в жестких идеологических рамках основных пропагандистских нарративов.

“Кремль не может допустить плюрализма даже среди своих. Для него свобода мнений равносильна хаосу и ведет к краху государства”, - пишит публицист. Он подчеркивает, что между горькой правдой и репрессиями Кремль всегда будет выбирать репрессии, на этот раз против “своих”.

На самом деле, аналогичная тенденция поиска “врагов народа” и требований о возобновлении чисток уже проявляется. Например, недавние участники пропагандистского шоу Соловьева, открыто призвали к введению понятия «пособник врага», которое относится не к противникам войны, а к тем, кто “мало сделал для победы”, особенно военных чиновников. Они заявили, что даже те, кто вовремя не проявил инициативу или не подписал документы, “уже работают на врага”.

Эти настроения разделяет пропутинский экономист Михаил Хазин, который заявил, что среди российских официальных лиц есть ряд сторонников Украины. Пригожин пошел еще дальше и призвал к “срочным сталинским репрессиям” против бизнес-магнатов, которые не проявляют особого энтузиазма в поддержке военных действий.

По неофициальным данным, подобные заявления вызвали тревогу у российских элит. Соответственно, российские чиновники и близкие к ним эксперты пытаются сместить вектор в сторону “внешнего врага” - в данном случае на оппозиционеров, которые сбежали и “продолжают наносить ущерб” России.

«Впрочем, даже если травля политэмигрантов усилится, очевидно, что не избегут расправы даже сторонников Кремля. Понятно, что большая часть российского общества, столкнувшаяся с беззаконием и коррумпированностью власти, на первых порах поддержит репрессии против власть имущих и их приближенных. Но история показывает, что со временем репрессии, подобные мобилизации, будут охватывать все большее число людей. И пострадавшие действительно могут начать бунтовать в большем количестве», - считают политтехнологи.