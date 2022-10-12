Аналитики предсказывают большой демографический дисбаланс для россии

16:23 11 октября Киев, Украина

В то время как число мужчин при рождении в большинстве стран немного превышает число женщин, более высокий уровень смертности среди мужчин по сравнению с женщинами означает, что к зрелому возрасту женщин становится больше, чем мужчин. Обычно эта разница невелика, всего 1-2 %, и не влечет за собой серьезных последствий. Однако в случае России ситуация стала критичной.

После Второй мировой войны в РСФСР разница между мужским населением и женским составила 15%. Долгое время дисбаланс сохранялся, что негативно влияло на браки и рождаемость, однако в течении нескольких десятилетий начал сокращаться. Аналитики заговорили о том, что отправка россиян на войну с Украиной снова создаст серьезный демографический дисбаланс.

«Война оставит в демографии РФ неисправимый след на несколько десятилетий вперед. На сегодняшний день, потери в рядах оккупационных войск составляют не меньше 60 тыс. человек, из которых 35-40 тыс. это россияне. Примерно в 3 раза больше в различной степени раненых бойцов», - пишут аналитики.

По словам украинских экспертов, для замены убитых и раненых и обеспечения регулярной ротации российских войск в Украине потребуется от 700 тыс. до 1 млн человек. Большинству этих мужчин будет от 20 до 30 лет, и сегодня в России эта группа насчитывает всего 7,3 миллиона человек.

«Естественно, что не все из мобилизованных будут убиты, однако, как минимум, каждый второй получит ранения и каждый получит психологическую травму, что, в свою очередь, повлечет за собой рост преступности и новые убийства». - прогнозируют политологи. Они также обращают внимание на тот факт, что будет рождено много детей, растущих без отцов, а это, по их мнению, создаст еще одну волну преступности через поколение.