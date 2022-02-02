Ан-178 на высоте: лучший многофункциональный транспортник

17:35 15 Сентябрь Киев, Украина

Наверное, любой человек в мире, который хоть что-то слышал или читал о самолетах, или банально смотрит новости, знает украинские тяжелые транспортные самолеты «Мрия» (Ан-225) и «Руслан» (Ан-124), который и по прошествии почти 40 лет после выпуска является лучшим в мире и практически не имеет достойных аналогов.

Такие чудо машины выпустило украинское государственное предприятие «Антонов», которое расположено в столице государства – в городе Киеве.

На сегодняшний день предприятие «Антонов» закончило работу над программой импортозамещения (переход с российских комплектующих на украинские аналоги и продукцию Канады, Китая и США). Согласно заявлению «Антонова», в 2015 г. компания полностью отказалась от российских комплектующих, для этого осваивается производство новых комплектующих и деталей на предприятиях, входящих в структуру «Укроборонпрома».

Для использования в новых самолетах изготовлено совершенно новое оборудование, разработанное на самых современных технологиях и комплектующих.

Итогом этих работ стала разработка уникального многофункционального среднего транспортника Ан-178, который, как и его старшие братья, по своим характеристикам практически не имеет конкурентов!

Ан-178 предназначен для доставки личного состава, вооружения или легкой военной техники, почты и других грузов общей грузоподъемностью до 18 т. Следует отметить необычность этой авиамашины, а именно уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых, чего не могут аналоги.

Фактически самолет имеет самую сбалансированную систему характеристик: максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. При этом украинская авиамашина дешевле на 15 процентов своих конкурентов и при этом может перевезти в полтора раза больше грузов и меньшем расходе топлива – что очень немаловажно в мире транспортных перевозок.

Результат не заставил себя долго ждать: предприятие «Антонов» победило в тендере на поставку Ан-178 для Национальной полиции Перу с последующим его гарантийным обслуживанием.

Необходимо отметить, что украинское предприятие легко обошло конкурентов с продукцией Италии и Испании. Для заказчика решающим фактором при выборе самолета стала его абсолютная многофункциональность, способность решать разнообразные задачи, в том числе по перевозке грузов, контейнеров (адаптировано под Евростандарты), личного состава, десантирования, применение в поисково-спасательных операциях.

Кроме этого, немаловажным фактором является то, что все самолеты "Антонов" известны в мире своей неприхотливостью к условиям эксплуатации. Они могут работать в различных погодных, климатических условиях, базироваться на различных аэродромах, в том числе на высокогорных, что важно для перуанского заказчика.

Как видим, новый самолет «Антонова» наверняка сможет повторить успехи своих «старших братьев».