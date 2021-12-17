Американские войска будут постоянно находиться в Польше

Глава канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, раскрыл некоторые условия договора о военном сотрудничестве, Польши и США. Он особо подчеркнул, что этот документ, превратит Польшу в “центр региональной безопасности” благодаря постоянному американскому военному присутствию.
По словам Щерского, детали соглашения обсуждались между представителями польского и американского оборонных ведомств долгое время и окончательный вариант документа был выработан только в конце июля этого года. После подписания соглашения "Польша станет центром региональной безопасности, если говорить об американском военном присутствии", сказал чиновник.
Договор подпишут в субботу 15 августа госсекретарь США Майкл Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Церемония пройдет в президентском дворце в Варшаве в присутствии президента Польши Анджея Дуды.
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