Американские войска будут постоянно находиться в Польше

Глава канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, раскрыл некоторые условия договора о военном сотрудничестве, Польши и США. Он особо подчеркнул, что этот документ, превратит Польшу в “центр региональной безопасности” благодаря постоянному американскому военному присутствию.

"Договор соответствует новому статусу присутствия американских войск в Польше, которое станет уже не периодическим, а постоянным. И это изменение требует новых юридических норм, касающихся пребывания американских войск на территории Польши", - сказал он.

По словам Щерского, детали соглашения обсуждались между представителями польского и американского оборонных ведомств долгое время и окончательный вариант документа был выработан только в конце июля этого года. После подписания соглашения "Польша станет центром региональной безопасности, если говорить об американском военном присутствии", сказал чиновник.

Договор подпишут в субботу 15 августа госсекретарь США Майкл Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Церемония пройдет в президентском дворце в Варшаве в присутствии президента Польши Анджея Дуды.