Активист рассказал о том, как разгоняли демонстрантов в Казахстане

14:41 25 Январь Киев, Украина



Но! Но, хотеть и мочь это две разные вещи. Москва с большим удовольствием воспользовалась бы ситуацией в Казахстане и с огромнейшим удовольствием «присоединила» бы значительную часть казахской территории.Но! Но, хотеть и мочь это две разные вещи.



Уже давно обсуждалась возможность того, что

И вот российские "миротворцы" сбежали из страны. Уже давно обсуждалась возможность того, что Россия будет искать прецедент или создаст повод завести свои войска на территории Казахстана, особенно после 2014 года. Но то, как это произошло – когда военных пригласила сама власть через механизм до сих пор недейственной организации ОДКБ – оказалось совершенно непредсказуемым и неожиданным. Их «миротворческие приемы» заключаются в расстреле протестующих, отсутствии опознавательных знаков и допущении несанкционированных задержаний. На пятницу, 14 января, ситуация в Казахстане остается напряженной — в Алматы продолжают задерживаться люди, многих протестующих до сих пор не могут найти. УВД Алматы сообщило, что с 4 января пропали без вести 22 человека. На сегодняшний день уже известно местонахождение 15 человек, поиски 7 пропавших без вести продолжаются.И вот российские "миротворцы" сбежали из страны.



По официальным данным Минобороны РФ, в Казахстан в состав контингента ОДКБ былы направлены подразделения - 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ вместе с техникой, а переброска осуществлялась самолетами Ил-76 и Ан-124. Каждый день российские СМИ писали о новых перебросках своих военных и техники в Казахстан, хотя на самом деле всех сил ОДКБ около 2,5 тысяч, а российских военных чуть больше 1,5 тысячи.



Но и это небольшое количество показало свою истинную сущность.

Как сообщил правозащитник Мейрхан Абдуманапов в комментарии для «Сибирь.Реалии»: «В подавлении митинга на главной площади в Алматы весомое значение сыграли взводы армейцев, которые, судя по всему, были передислоцированы из РФ в Казахстан. Бригады без опознавательных знаков стреляли по мирным демонстрантам на площади.… к площади приехали военные машины и несколько БТРов с пулеметами сверху, а солдаты окружили людей. Военные сначала стреляли вверх, а после ранили в ногу одного митингующего.

Днем того же дня в город прибыли дополнительные силы, в частности войска РФ. А вечером прямо на площадь выехали БТРы с пулеметами, и военные стали беспорядочно стрелять без предупреждения. Люди кинулись кто куда, несколько из них сразу попадали». По оценке активиста, он воочию видел, как солдаты убили двух девушек. Из-за стрельбы митингующие убежали с площади и попрятались во дворах».

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Абдуманапов уточнил, что именно военные без шевронов и нашивок расстреливали мирных казахстанцев и обращались лишь на русском языке.

«В этот раз к нам солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном: "Освободите площадь, будем расстреливать". Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем».

Как видим Россия не умеет «миротворничать», Россия умеет издеваться над мирными гражданами, нарушать их права, убивать их и рассказывать сказки как она могучая страна. А на самом деле еле наскребли три подразделения с ржавеющими БТРами для бесчинства и мародерств на территории Казахстана.



Опубликовано обращение «Фронта освобождения Казахстана». Четыре человека, вооруженные оружием, на фоне казахстанского флага призывают народ республики восстать против «режима» и дать отпор «оккупантам» в лице России и стран ОДКБ. В их заявлении говорилось: "Народ Казахстана! Мы повстанческие борцы с тиранией. Мы дали бой прислужникам тирании в Алматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим, как тонет власть, президент Токаев вместе с российской властью. народный протест в крови.Ввод российских войск в Казахстан в такой момент мы расцениваем как начало оккупации нашей родины и переход правительства Токаева в разряд марионеток.Для реализации этого плана были освобождены преступные элементы на улицы Алматы для дискредитации протеста».



Очевидно и то, что борьба за власть в Казахстане продолжится и ее участники будут использовать как возможности Кремля, так и народную ненависть к оккупантам и «ихтамнетам». И Казахстан вполне может оказаться ловушкой, в которой Путин увязнет также, как его предшественники в Афганистане.