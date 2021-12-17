Акции российского бизнеса за бесценок: выгодная сделка украинских политиков

10:23 27 Март Киев, Украина





Виктор Медведчук и Тарас Козак, 28 февраля 2014 года, в день захвата парламента Крыма « зелеными человечками» получили доли в «Новошахтинском заводе нефтепродуктов». Козак стал владельцем 12,5% акций, а Медведчук 29,5% акций. Сумма приобретения ими активов составила 40 тыс. долларов, а общая сумма дивидендов, которые они получили с 2014 года, благодаря акциям – 100 млн долларов. В первые дни после аннексии полуострова Крым , две семьи украинских политиков получили за бесценок акции российского нефтяного бизнеса.Виктор Медведчук и Тарас Козак, 28 февраля 2014 года, в день захвата парламента Крыма «человечками» получили доли в «Новошахтинском заводе нефтепродуктов». Козак стал владельцем 12,5% акций, а Медведчук 29,5% акций. Сумма приобретения ими активов составила 40 тыс. долларов, а общая сумма дивидендов, которые они получили с 2014 года, благодаря акциям – 100 млн долларов.



Помимо этого, семьи выкупили 60% акций фирмы « НЗНП Трейд» за 1 тыс. долларов. До приобретения, компания уже имела лицензию на разработку нового месторождения нефти, запасы которого оцениваются в 137 млн тонн нефти.



По словам экспертов, все это достаточно странно. Компания, которая дает огромные дивиденды, в которую были вложены миллионы, продает 42% акций по 952 доллара за штуку, украинскому политику.



До продажи акций, компанией владел российский миллиардер Сергей Кислов. В его офисе не смогли прокомментировать дешевую продажу акций. Ни Медведчук, ни Козак, также не прокомментировали эту ситуацию. В Верховной Раде Медведчук проигнорировал заданный вопрос журналиста о принадлежащих ему российских активах.



Из неофициальных источников стало известно, что топливо, производимое заводом, поставляется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Более того, компания поставляет нефтепродукты в США, через подставную фирму в Швейцарии.