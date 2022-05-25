SpaceX запустила спутник военно-космической разведки США

17:02 19 декабря Киев, Украина

Как было замечено, частные компании по освоению космоса более успешны, чем государственные. Подтверждением тому служит компания Илона Маска, который с успехом сотрудничает с государственными структурами США. Как стало известно сегодня, 19 декабря, компания SpaceX произвела очередной успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США (16:00 по Киеву) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает семи тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в пятый раз для запуска, через 8 минут 15 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на космодром.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

Напомним, ранее в декабре США запустили еще один секретный спутник. Тяжелая ракета-носитель Delta IV вывела на орбиту аппарат NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Также сообщалось, что в конце ноября Япония запустила спутник JDRS-1 двойного назначения. Космический аппарат предназначен для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях. В частности, спутник будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.