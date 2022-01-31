Renault запускает производство на Запорожском автомобильном заводе

Французская Groupe Renault запускает производство автомобилей на Запорожском автомобильном заводе, сообщила корпорация УкрАВТО, материнская компания ЗАЗ.
«ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault», — сообщает УкрАВТО, не уточняя объем инвестиций или модели, которые будут производиться. Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export по Евразии, говорит: «Сделанное в Украине будет с таким же уровнем качества, что и продукция других заводов Groupe Renault».
Renault производит автомобили в Румынии, России и Турции.
Крупнейший автомобильный завод Украины ЗАЗ прекратил выпуск автомобилей в 2018 году. Еще в 2008 году Украина произвела 424 тыс. автомобилей. На сегодня производство практически остановлено. В июле Украина произвела 172 автомобиля — все на заводе Еврокар в Ужгороде. К июлю ЗАЗ выпустил 26 автобусов. По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, совместное предприятие с Renault создаст рабочие места и будет способствовать возрождению производства автомобилей.
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