NASA запланировало возвращение корабля Crew Dragon с астронавтами на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поделился в Twitter планами американского космического агентства относительно даты возвращения на Землю космического корабля компании SpaceX Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на его борту.

"Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнение запланировано на 2 августа. Погода может повлиять на дату возвращения", – написал Брайденстайн.

Напомним, 30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Его вывела на орбиту ракета носитель Falcon 9. Уже 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.