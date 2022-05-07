19:45 03 августа Киев, Украина

Каким бы не был план Кремля по решению водной проблемы в Крыму он заведомо провален. Причиной тому стала возможность бесконечно “отмывать” деньги на поиске возможного решения кризиса. Иначе объяснить безрезультатные попытки России в данном вопросе не получается. После того, как пробурили первую скважину под дном Азовского моря, стало ясно, что вода, найденная там, не подходит для использования крымчанами. Об этом ясно дал понять, так называемый, глава Крыма Сергей Аксенов еще в начале июня: “Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет.

Дело в том, что минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо”. Действительно, высокая минерализация воды может привести к проблемам со здоровьем всего после нескольких приемов ее человеком. Также, она пагубно будет влиять на почву земли, что приведет к ухудшению урожаев. Следовательно, для технических нужд вода не подойдет.

Такую проблему можно было бы решить путем очищения, при помощи фильтрационного оборудования. И хотя вероятность того, что такую воду можно было бы употреблять в пищу не велика, для технических нужд она могла бы вполне подойти. Кроме очистных станций, необходимо было бы проложить сеть новых трубопроводов или вырыть водоканалы, на подобии «Северо-Крымского». Такой проект, вероятно, мог бы частично решить водную проблему на полуострове. Однако правительство России считает, что для Крыма это слишком дорого.

Поэтому в Кремле не оставляют идеи найти воду высокого качества под дном Азовского моря. Для этого, в «Росгеологии» планируют пробурить еще несколько скважин глубиной до 500 метров.

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Порицкий убежден: “Что до запасов под Азовом – их нет, это информационный шум. Просто если президент говорит, что вода там есть, а вы говорите, что ее там нет – как вы будете дальше работать?”

Не только Порицкий говорит о том, что под Азовским морем нет необходимой Крыму воды. Об этом может знать даже президент. Однако те средства, которые выделяются в Кремле, вероятно, не все доходят по назначению, что, скорее всего, “радует” того же президента.

Отсутствие перспектив в бурении азовского дна понятно для большинства чиновников. Тем не менее, Кремль видит в этом свои интересы и продолжает заведомо провальную операцию. Пропагандисты неумело защищают правительство РФ, перекладывая ответственности на Украину. А правительство РФ с гордостью заявляет, что решит водный кризис в Крыму “вот-вот”. Да только решать его, никто в Кремле не собирается, так как это бездонная “пропасть” для бюджета, обещаний и надежд.