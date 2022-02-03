"Украэрорух" выиграл суды с МАУ

11:14 16 Сентябрь Киев, Украина

Государственный "Украэрорух" выиграл в суде дело против крупнейшего авиаперевозчика страны - МАУ , который хотел привилегий, рассказал руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.



"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда было удовлетворено нашу апелляционную жалобу об обязательствах МАУ заключить договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию на 2019 год, то есть фактически авиакомпания до сих пор осуществляла полеты без договора и пыталась заключить договор на "эксклюзивных" для себя условиях, поставив себя в привилегированное положение по отношению к другим авиакомпаниям на рынке. Мы этого не допустили", - отметил он.



По словам руководителя "Украэроруха", решением суда было подтверждено соответствие положений договора по предоставлению аэронавигационного обслуживания нормам действующего законодательства Украины и международным нормативно-правовым актам.



"Фактически этими судебными решениями были разблокированы судебные процессы по взысканию нами задолженности авиакомпании, которую мы надеемся в ближайшее время получить", - добавил Ярмак.