“Проблема воды решится, если Путин попросит”: вода в Крыму заканчивается

19:16 02 Май Киев, Украина

Обстановка с пресной водой на полуострове Крым продолжает ухудшаться. Несмотря на многократные перечисления денег Кремлем, проблему с водоснабжением не удалось решить. На данный момент удовлетворить крымчан водой может только Украина.

Бывший министр АРК Сергей Куницын настаивает на том, чтобы возобновить работу Северо-Крымского канала, но только после того, как руководство Кремля лично обратиться с такой просьбой к Украине: “Сейчас я не просто так сказал, что надо заставить его (Владимира Путина) наши президенты, наши премьеры просили даже во время войны природный газ, потому что у нас его нет, мы его покупаем. А у нас официальное руководство России не просит – так вот пусть они попросят и скажут: у нас катастрофа, у нас нет воды. Но они же не просят, так что сейчас нечего обсуждать. Если президент России обратится и скажет: да, у нас критическая ситуация – то это будет другой вопрос”.

Однако не все согласны с тем, что воду все же необходимо будет давать в таком случае. По мнению главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, такая позиция сотрет суверенность полуострова: “Газ добывается на территории, собственно, самой Российской Федерации, хотя, можно сказать, что какая-то часть добывается и на нашей территории, в Крыму, и смешивается. А вот воду предлагается поставлять на нашу, оккупированную Российской Федерацией территорию. Сергей Владимирович или лукавит, или просто не осознает, что как раз таким образом и размывается принцип суверенности. То есть государство, у кого оккупировали территорию, вступает в особые отношения с оккупантом и тем самым уступает свой суверенитет над этой территорией. К тому же мы понимаем, что Россия очень спешно населяет Крым своими гражданами. Воды не хватает для российских колонистов. Точка!”

Действительно, спешное заселение полуострова ведет к большему потреблению воды. По данным пророссийских властей в Крыму, численность города Севастополь увеличилась вдвое с 300 тыс. жителей почти до 600 тыс.

Для того чтобы россияне и дальше ехали заселять Крым, на федеральных каналах России говорят, что водохранилища заполнены на 90%, хотя на самом деле на 30%. Эта информация ни под каким предлогом не должна транслироваться федеральными СМИ.

По расчетам все того же правительства Крыма, воды на полуострове хватит на 8 месяцев. Самой критической ситуация остается в Алуште, там воду начали давать по 5 часов в день.

Куницин также подчеркнул “запущенность” канала. По его приблизительным подсчетам, даже если начать экстренную подачу воды для крымчан, потребуется минимум 3 месяца, чтобы привести канал в надлежащий вид: почистить, отремонтировать насосы.

Тем не менее в Кремле отрицают катастрофическую ситуацию и пока что не собираются просить днепровскую воду.