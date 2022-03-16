Disney будет предупреждать о дискриминации и стереотипах в старых мультфильмах

20:08 19 октября Киев, Украина



Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.



Так, пользователи Disney+ перед просмотром мультфильмов увидят предупреждение следующего содержания: Компания Disney при показе своих классических анимационных фильмов на платформе Disney+ будет предупреждать зрителей о содержании в них "ошибочных стереотипов".Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.Так, пользователи Disney+ перед просмотром мультфильмов увидят предупреждение следующего содержания:

"Эта программа содержит негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными как раньше, так и сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего".

Среди других фильмов, получивших дисклеймер о расизме - мультфильм 1970 "Коты-аристократы", где один из персонажей-котов показан с окрашенной желтым цветом мордой и играет на рояле палочками для еды, и "Питер Пэн", в котором коренных жителей страны Нетландии называют "краснокожими".



Расизм в этих фильмах в основном касается образов животных. Некоторые фильмы, такие как мюзикл "Песня Юга" с участием живых актеров, удалили из стриминг совсем - тоже из-за расизма.



Какие фильмы получили предупреждение и за что?



" Леди и бродяга " (1955) В этой романтической истории любви между двумя собаками из разных слоев общества есть персонажи Си и Ам, сиамские кошки. Их изображения считают стереотипом, направленным против азиатов. Также предостережения вызвала сцена в приюте для собак, в которой фигурируют чихуахуа Педро, что говорит с сильным мексиканским акцентом, и борзая по имени Борис.



"Коты-аристократы" (1970): Сиамского кота по кличке Шун Гон озвучивал белый актер. Сам образ - карикатура на людей азиатской расы. Он играет на пианино палочками для еды.



«Дамбо» (1941): Слоненок Дамбо учит летать на ушах группа ворон, которые, как считают в Disney, разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом. Председателя группы ворон зовут Джим Кроу - это признали отсылкой к "закону Джима Кроу" - так в США называли элементы законодательства, направленные на расовую сегрегацию.



"Книга джунглей" (1968) В этой экранизации "Маугли" Редьярда Киплинга орангутанг Луи поет джаз и много ленится. Этот образ давно критикуют, считая пародией на афроамериканцев.



Питер Пэн (1953) : Коренных жителей вымышленной страны Нетландии в мультфильме называют "краснокожими", это расистский термин. Питер Пен и его утраченные мальчики танцуют в индейских головных уборах. В Disney считают это формой культурной апроприации. Кроме того, в фильме звучит песня под названием "Что делает красную человека красной?». Позже ее переименовали в "Что делает смелую человека смелой?».



"Песня Юга" (1946) Один из самых скандальных фильмов Disney, который в США не вышел на DVD. Один из персонажей - раб с плантации Дядюшка Римус. Его образ укрепляет старый миф о том, что чернокожие рабы на плантациях жили счастливо.





Disney - не единственная компания, которая сегодня маркирует свои старые мультфильмы. То же самое делает компания Warner Bros, которая в 1943 году выпустила полнометражный мультфильм "Чорновугилька и семь гномов", - своеобразную пародию на диснеевскую "Белоснежку", где все персонажи были изображены афроамериканцами. Мультфильм изобиловал расовыми стереотипами.



Также в "активе" в Warner Brothers несколько пародий на японцев, сделанных во время Второй мировой.