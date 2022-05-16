  Власти Эфиопии не поддерживают вторжение РФ на территорию Украины

21:01 16 мая Киев, Украина

После начала полномасштабного вторжения агрессора в Украину, прошло почти три месяца. Ресурсы противника истощаются, в том числе человеческие.

Для пополнения личного состава, правительство РФ обращается к другим странам, в которых большая часть населения находится за чертой бедности. Пропагандисты разнесли “новость” о том, что в посольстве их страны в Эфиопии, в городе Аддис-Абебе, местные жители “выстроились в очередь, чтобы поучаствовать” в войне на стороне российской армии. Однако официальные представители России отрицают вербовку наемников в африканской стране.

Посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что посольство в Эфиопии не вербовало добровольцев для войны в Украине, несмотря на рассказы пропагандистов. Терехин добавил, что многочисленные вопросы, поступающие в посольство, несомненно, подогревались слухами о том, что агрессор предлагал иностранным наемникам от 2 до 5 тыс. долларов за подписание военного контракта. Кроме денег, также была информация о дальнейшем трудоустройстве добровольцев из Эфиопии на территории агрессора после “прохождения военной службы”.

Стоит отметить, что одной Эфиопией на африканском континенте не ограничились. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил президента Эритреи (одна из четырех стран поддерживающая вторжение агрессора) Исайяса Афеворка в Асмэре незадолго до 24 февраля. Политологи считают, что целью визита было намерение привлечь население африканского государства на свою сторону. «Более того, 7 февраля спецпредставитель агрессора по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился как с президентом Эритреи Исайасом Афеворком, так и с министром иностранных дел Османом Салехом в Массауа. В последние недели в новых отчетах разведки утверждалось, что Эритрея готовилась отправить 5 тыс. человек на войну против Украины», - пишут политологи.

Они также отмечают, что среди воюющих со стороны РФ не зафиксировано военного контингента из Африки.

«А ведь пропагандисты уже сообщали, что наемников из Сирии, “перевозили самолетами из места их пребывания. В пользу отказа воевать на стороне агрессора, даже за большие, по меркам африканских стран, деньги, говорит и заявление Терехина. Ведь скрывать поддержку других стран не имеет никакого смысла, так как сейчас агрессору очень важно показать, что его поддерживают, хоть какие-то государства. О чем также говорят попытки пропагандистов оповестить об этом, в первую очередь, внутреннюю аудиторию», - пишут украинские политологи.

На полях битв не зафиксировано также присутствия граждан тех стран, которые поддержали РФ — Белоруссии, Эритрия, Сирия. «КНДР слишком озабочена своими проблемами, как это было всегда. Поддержка Ким Чен Ына скорее формальность, так как страна давно находится в изоляции и воспринимается, как пример того, к чему приводит коммунизм во главе с диктатором в современном мире. Признанные “союзники” оккупантов существуют лишь в информационном пространстве и кроме “слов поддержки», - утверждают политологи.