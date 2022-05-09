9 мая - день окончания Второй и начала Третьей мировой войны

16:33 08 мая Киев, Украина

Победа над гитлеровцами в 1945 году, стала одной из основных опор идеологии действующего режима в Кремле. В совокупности с продолжительной милитаризацией и пропагандой населения по федеральным телеканалам, это привело к созданию агрессивных настроений в обществе и идеи, что Россию окружают враги, которые хотят ее уничтожить, правда вопрос "зачем" никогда не затрагивался. Запрет на инакомыслие укрепил среди населения поддержку агрессивной повестки Кремля и теперь, россияне, как показывают социологические опросы, “готовы поддерживать военную спецоперацию против врагов” режима Путина.

Тем не менее, как бы не старались пропагандисты, провал российской армии в Украине скрывать не удается. Большие потери российской армии на войне, а также невозможность для режима Путина завершить то безумие, которое начал хозяин Кремля 24 февраля 2022 года, создают необходимость привлекать все новые и новые силы для “достижения поставленных целей”. В тоже время, реальных боеспособных резервов в России не осталось, брошеные в котёл войны так называемые "малые народы" и молодые срочники либо дезиртируют либо несут огромные потери в Украине. Поэтому, Путину необходимо объявлять мобилизацию, либо проиграть свою войну уже через 2-3 месяца. Уже сейчас он сворачивает российский контингент в Сирии, как отмечают эксперты для дальнейшей переброски в Украину и если ещё месяц будет частичная то уже через месяц будет полная мобилизация для всего населения россии, так как через месяц "закончится" и сирийский контингент в Украине.

Так же эксперты отмечают, что российский “президент” может призвать на фронт людей из запаса уже 9 мая. Многие в это не верят, однако, в социальных сетях и некоторых опозиционных сми появилась речь, которую, путин, якобы, должен произнести в этот день. В ней он прославляет “дедов”, воевавших на фронтах Второй мировой войны, в очередной раз говорит, что “фашистов победила исключительно Красная армия”, а также уделяет внимание “расцвету нового фашизма на Западе, который поддерживает неонацистов в Украине, чтобы уничтожить Россию”. И судя по тексту защита Донбасса это хорошо, но теперь президент путин говорит о защите всего мира, даже не смотря на то что уже более 2х месяцев весь мир говорит что ему нужна защита от самого путина. Более того, в этой речи присутствует предложение, в котором он утверждает, что “Задавить нацистскую нечисть необходимо в своем логове, разгромив не только марионеток, но и их хозяев”. Очевидно, это и станет основным предлогом для объявления мобилизации. Ведь призыв “уничтожить НАТО” звучит куда весомей, чем признание того, что российской армии нужны новые люди, так как те что имеются, не в силах одолеть украинцев, в то время, как пропагандисты не прекращают трубить о победах. Цели каждый раз меняются, внятного объяснения вложеных терминов "денацификация" и "демилитаризация" как первостепенными целями войны не существует, а сами понятия настолько обширны что какждый их может трактовать как ему захочется, поэтому будет введён новый смысл - война с НАТО.

В таком случае границы государства россии будут закрыты на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и те, кто до этого сомневался – уезжать из страны или нет, начнут “кусать себе локти”, что так и не решились улететь, пока была такая возможность. Чуть позже, кто не захочет воевать, могут быть принудительно схвачены патрульными или россгрвардейцами, которых так боятся россияне, прямо на улице и отправлены в военкомат. И, наверное, самое “опасное” для россиян – запретят продажу алкоголя, так как мобилизация может быть объявлена после введения военного положения, при котором употребление и продажа данной продукции запрещена.

Если опираться на тот факт, что текст действительно существует, то для россиян, желающих сохранить свою жизнь, прежде всего, следует уезжать из крупных городов, заправлять свои авто бензином до полного бака, снять все деньги с карт если это еще возможно. Для тех, кто все же готов умирать за подкреплённые только пропагандой идеи своего вождя стоит четко понимать, что это непременно произойдет - смерть. Все боеспособные подразделения, так называемых, элитных частей и спецподразделений, были уничтожены в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Что же ждет вновь прибывших, давно отслуживших, заросших жиром, полуздоровых резервистов или, что еще хуже, ни разу не державших в руках оружия молодых людей – догадаться не сложно. Единственное, на что такие “бойцы” могут надеется, чтобы их смерть была как можно более быстрой и легкой.



Россиянам надо понимать что мобилизация которую объявит их президнет каснётся каждого и это прежде всего “военные сборы”, после которых или даже, вместо которых, людей будут сразу отправлять умирать на передовую, во имя благой цели "За Родину"-"За Сталина", готовы ли россияне к такому?

Тем самым Великий праздник для многих 9 мая как праздник который знаменует окончание ВОВ превратится в праздник который ознаменует начало третей мировой войны. И если раньше тем кто объявлял геноцид был Гитлер то в 2022 этим животным стал Путин.