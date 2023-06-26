35 000 нарушений менее чем за сутки: камеры видеофиксации

23:42 01 июня Киев, Украина



За 17 часов система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве зафиксировала более 35 000 событий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Лидером по превышению скорости стал автомобиль марки Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит три штрафа, - добавил он.

Напомним!

• 20 мая Кабинет министров согласовал запуск с 1 июня системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

• В МВД планировали с 1 мая запустить тестовый период фото- и видеофиксации нарушений ПДД, но из-за карантина сроки перенесли.