2024 – антиутопия в России: автор Иван Преображенский

22:22 11 Май Киев, Украина

На протяжении последних 7 лет правительство Кремля безустанно уничтожает Россию. Это происходит как на международной арене, так и внутри страны. Принимаемые реформы лишь укрепляют действующую власть и лишают прав россиян. На фоне этого политолог Иван Преображенский описал картину антиутопии для России к 2024 году.

Страна уверенно стремится к диктатуре. Вскоре будет принят законопроект, который не позволит избираться в Госдуму лицам, участвующим в «нежелательных» НПО и «экстремистских» организациях. Напомним, что под «экстремистскими» организациями, в первую очередь, имеются в виду: «ФБК», «Национальный демократический институт международных отношений», «Free Russia Foundation» и т.п. После принятия закона участие в организации будет уголовно преследоваться, что приведет к массовым арестам.

По словам Преображенского, к 2024 году может произойти полная ликвидация неконтролируемых политических лидеров. Это приведет к тому, что на выборах в президенты из кандидатов будут: Владимир Путин от «Единой России»; Владимир Жириновский (невзирая на возраст) от «ЛДПР»; Геннадий Зюганов от «КПРФ»; Григорий Явлинский в качестве «оппозиции». То есть фактически выбирать будет не из кого и победа достанется нынешнему лидеру РФ.

Судя по тому, что Алексею Навальному предъявляют все новые обвинения, то к 2024 году он по-прежнему будет сидеть в тюрьме. В худшем варианте Преображенского, власти Кремля вернут смертную казнь. Таким образом, вероятно, будет решена переполненность тюрем политическими заключенными. Единственной причиной, по которой Навальный останется в тюрьме, а не повторит судьбу своих приверженцев, будут бесконечные требования Запада его освободить. А значит, Путин сможет торговаться с ЕС и США за его свободу, например, отменой санкций.

В тюрьму могут отправиться и «системные либералы». Они будут не нужны, так как не останется людей, которым необходимо будет пускать «пыль в глаза», доказывая, что в России есть демократия и свобода слова.

Международные интернет-платформы могут сильно ограничить или же полностью запретить, так как к 2024 году должны закончить создание «Российского интернета».

Подводя итоги, нельзя сказать, что через 3 года все будет именно так. Однако, вполне вероятно, что к 2024 году Россия станет одной из самых закрытых и опасных стран для приезжих и тем более для россиян.