12-й пакет санкций отключает россию от мировой экономики

04:48 14 ноября Киев, Украина



В начале недели был анонсирован новый пакет санкций против России. Несмотря на то, что ограничения вряд ли смогут удивить по сравнению с тем, какие



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый 12-й пакет санкций от Европейского Союза. В нем должны расширить санкционные списки, увеличение ограничений на экспорт европейских товаров в Россию и на импорт российских товаров в ЕС. Также, по заявлению Урсулы фон дер Ляйен, пакет ограничений должен поспособствовать ужесточению потолка цен на нефть. И все же новый пакет санкций в основном, скорее всего, будет направлен на контроль за обходом уже действующих ограничений. В начале недели был анонсирован новый пакет санкций против России. Несмотря на то, что ограничения вряд ли смогут удивить по сравнению с тем, какие санкции Запад вводил до этого, экономику РФ продолжают уничтожать и следить за тем, чтобы уже принятые санкции работали.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый 12-й пакет санкций от Европейского Союза. В нем должны расширить санкционные списки, увеличение ограничений на экспорт европейских товаров в Россию и на импорт российских товаров в ЕС. Также, по заявлению Урсулы фон дер Ляйен, пакет ограничений должен поспособствовать ужесточению потолка цен на нефть. И все же новый пакет санкций в основном, скорее всего, будет направлен на контроль за обходом уже действующих ограничений.



О том, какими могут быть санкции от ЕС можно судить по новым санкциям от США, введенным 2 ноября. Неожиданным для всех оказался внесенный в санкционный список Арктик СПГ-2. Это проект по добыче природного газа и производству сжиженного газа. Удивление вызвало то, что кроме российского «Новатека», которому принадлежит 60% Арктик СПГ-2, остальная часть проекта разделена между иностранными инвесторам. По 10% китайским нефтегазовым компаниям «CNPC» и «CNOOC», 10% у французской «Total» и еще 10% у консорциума японских компаний.



Теперь, у иностранных инвесторов простой и одновременно трудный выбор – либо закрыть сделку с убытками в сотни миллионов долларов, либо на свой страх и риск продолжить строительство Арктик СПГ-2. А так как США в серьез взялись за расследование и преследование тех, кто помогает обходить Кремлю санкции, то второй вариант, кажется, можно и вовсе не рассматривать. Например, в обновленный санкционный список уже попало 15 компаний из ОАЭ.



Ко всему прочему, под санкции попала Санкт-Петербуржская биржа, которая до последнего времени предоставляла услуги по торговле иностранными ценными бумагами. В течение трех дней акции СПб рухнули на четверть. Теперь там можно торговать только российскими “голубыми фишками”. Учитывая обваливающийся рынок недвижимости, с закрытием СПб возможность инвестирования у Теперь, у иностранных инвесторов простой и одновременно трудный выбор – либо закрыть сделку с убытками в сотни миллионов долларов, либо на свой страх и риск продолжить строительство Арктик СПГ-2. А так как США в серьез взялись за расследование и преследование тех, кто помогает обходить Кремлю санкции, то второй вариант, кажется, можно и вовсе не рассматривать. Например, в обновленный санкционный список уже попало 15 компаний из ОАЭ.Ко всему прочему, под санкции попала Санкт-Петербуржская биржа, которая до последнего времени предоставляла услуги по торговле иностранными ценными бумагами. В течение трех дней акции СПб рухнули на четверть. Теперь там можно торговать только российскими “голубыми фишками”. Учитывая обваливающийся рынок недвижимости, с закрытием СПб возможность инвестирования у россиян значительно упали. Впрочем, ускорение темпов инфляции и падения рубля делают перспективы инвестирования крайне туманными.



После введения серьезных ограничений, таких как отключение от SWIFT, блокировки российских резервов, потолком цен на нефть и отказом от трубопроводного природного газа были введены и прочие ограничения, который были направлены против российской экономики. Однако Россия достаточно быстро нашла способы обойти принятые ограничения. Теперь же на Западе отслеживают и блокируют эти пути. Каждый новый пакет будет способствовать отключению России от международной экономики.