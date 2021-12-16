09:55 02 Август Киев, Украина

Как стало известно, Россия владеет рядом архивных документов, которые представляют большую историческую ценность для западных стран. Вся подобная информация храниться в специальных ведомствах РФ. Из закрытых источников стало известно, что Кремль торгует таким “товаром”, а так же шантажирует те страны, которые заинтересованы в репатриации таких архивов.









Большинство архивов было вывезено еще во время Второй мировой войны после освобождения западных стран. Остальные в течение длительно времени воровались или скупались шпионами ГРУ РФ, по предварительно разработанному плану. Так что же это за документы? Возможно секретные файлы, которые грозят целостности России? Или тайные планы ЕС и НАТО по свержению “царя”? Нет. Все архивы , не более чем исторические документы, которые очень важны для народа того или иного государства. Каждый имеет право знать о прошлом своей страны.Большинство архивов было вывезено еще во время Второй мировой войны после освобождения западных стран. Остальные в течение длительно времени воровались или скупались шпионами ГРУ РФ, по предварительно разработанному плану.



Теперь же годы воровства дают свои плоды. Шантаж и тщеславие, подкрепленные жаждой власти, помогают Путину достигать своих целей, используя человеческую слабость, воплотившуюся в банальное желание получить доказательство своей самобытности.

После очередной мошеннической сделки по продаже документов, Кремль закидывает удочку вновь. Иностранным дипломатам нарочно скармливают, будто бы случайно всплывшие сведения о том, что русские шпионы завладели архивными данными, которые они, иностранцы, так давно искали. В кратчайшие сроки, об этом узнает руководство страны и поручает доверенным лицам провести переговоры про их репатриацию.



И все казалось бы хорошо, но Путину и материальной выгоды мало. По его указанию, необходимо, чтобы власти другой страны предоставили доказательства о том, что эти архивы действительно находятся на территории России. Ведь информацию о местонахождении документов они узнали неофициально. И чаще всего им конечно же не удается это сделать. По этому, Россия может публично обвинить такую страну в шпионаже или же припрятать этот козырь в рукаве, припомнив об этом в удобный для Путина момент. При этом, сделка по продаже архивов происходит. И всегда с большей выгодой для Кремля. Но для оценки стоимости, учитываются всевозможные факторы: статус страны, ее сфера влияния, бизнес отношения.



Таким образом Россия подчинила себе бывший соцлагерь и продолжает попытки подчинения западных стран. Никто в здравом уме не будет поднимать войска и обострять конфликт из-за подобных действий, но осадочек все же остается. И его уже накопилось достаточно. Мировые лидеры давно привыкли к подобному поведению и понимают, что необходимо принимать игру Путина и стараться найти способ выиграть его в ней. Иначе, они не только не получать желаемого, но и могут спровоцировать сезонное обострение, что приведет к очередной горячей точки на земном шаре.