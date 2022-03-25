ВРУ собралась на торжественное заседание, приуроченное к празднованию 25-летия принятия Конституции Украины. Прямая трансляция

Сейчас в Верховной Раде проходит торжественное заседание, приуроченное к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции Украины.
Перед заседанием у здания парламента на площади Конституции состоялось открытие памятного знака Тризубец и торжественное поднятие государственного флага.
С Днем Конституции украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствует на заседании Рады.
Перед заседанием у здания парламента на площади Конституции состоялось открытие памятного знака Тризубец и торжественное поднятие государственного флага.
С Днем Конституции украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствует на заседании Рады.
Напомним, сегодня - 25 лет со дня принятия Конституции Украины.
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