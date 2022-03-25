ВРУ собралась на торжественное заседание, приуроченное к празднованию 25-летия принятия Конституции Украины. Прямая трансляция

11:04 28 июня Киев, Украина

Сейчас в Верховной Раде проходит торжественное заседание, приуроченное к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции Украины.

Перед заседанием у здания парламента на площади Конституции состоялось открытие памятного знака Тризубец и торжественное поднятие государственного флага.

С Днем Конституции украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствует на заседании Рады.
"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал президент в Twiiter.
Напомним, сегодня - 25 лет со дня принятия Конституции Украины.