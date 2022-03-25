ВРУ собралась на торжественное заседание, приуроченное к празднованию 25-летия принятия Конституции Украины. Прямая трансляция

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал президент в Twiiter.