В Киеве возле посольства рф прошла акция "Последний день россии"

16:35 12 июня Киев, Украина

Сьогодні у Києві біля посольства країни-агресора відбулась протестна акція «Останній день росії» - присвячена мордорському святу, яке за порєбріком називається «день росії». Організатором акції є громадська організація «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод». До участі долучився екс-депутат держдуми рф Ілля Пономарьов, який з 2014 року проживає в еміграції, а також Андрій Сидельников –лідер міжнародного руху «Говоріть Громче!».

«Росія за часи правління путіна практично померла… І зараз намагається поширити тлін свого трупного розкладання на чужу їй по самій суті квітучу українську землю. «Про покійників або гарне, або – нічого». Нажаль, про путінську росію немає чого сказати гарного», - зазначили у прес-релізі заходу.

В акції взяли участь громадяни росії, а також політичні мігранти, активісти принесли під порожнє посольство рф похоронний вінок із написом «земля скловатою» та російські патрони та гільзи з-під Києва. Учасники акції вивісили плакат «Останній день росії» та заявили, що наступного року країни-агресора вже не існуватиме.

Під час акції екс-глава пермського відділення профспілки «Альянс лікарів» Артем Борискін, який емігрував до України через переслідування з політичних мотивів, дістав паспорт громадянина рф та свідомо спалив його, відмовившись від громадянства країни-окупанта.

«Я не маю більше нічого спільного з цими людьми», — сказав Артем.

«Сором і ганьба. Безумовно, як громадянин росії я несу відповідальність, подобається мені чи не подобається. Робив я хороші чи погані справи — зараз не має жодного значення. Мене зганьбили так само, як і кожного нормального громадянина росії. Я роблю все можливе, щоб зупинити війну і щоб путінський режим впав», — розповів Андрій Сидельников.

У цей день хочеться нагадати, що росія в такому вигляді, в якому існує зараз, не має права на існування. Путін, Лавров, Шойгу і купа його приспішників мають сидіти на лаві підсудних. Росія має бути позбавлена армії, війська, зброї до того часу, поки не стане демократичною державою. Якщо ні - то росія має розвалитися на купу дрібненьких територій, і хай собі там копирсаються між собою.

Громадський порядок під час акції забезпечували представники поліції та тероборони.

Як повідомлялося, щороку 12 червня росіяни відзначають «дно росії».