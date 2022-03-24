Сегодня в акватории Черного моря стартовали международные учения Sea Breeze 2021

Сегодня стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze 2021. В этом году они проходят с 28 июня по 10 июля и по замыслу организаторов, будут самыми масштабными за всю историю существования.
Об этом сообщают ВМС США в Twitter.
Отмечается, что в этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.
В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО.
Sea Breeze-2021 соберут рекордное число участников.
Отмечается, что в этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.
В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО.
Sea Breeze-2021 соберут рекордное число участников.
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