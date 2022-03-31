Сегодня на Донбассе «режим тишины» нарушался 14 раз со стороны российских боевиков

Командование штаба Операции Объединенных сил опубликовало информации о нарушении режима тишины за прошедшие сутки. Российские оккупанты на Донбассе свыше 14 раз использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями. Жертв нет.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка. Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, боевики уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь. На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.