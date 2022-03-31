Россия распространяет фейк о спасении украинского судна

С 3 июля российские пропагандисты вовсю публикуют новости о спасении украинского рыболовного судна. Однако несмотря на то, что моряки подавали сигналы SOS, российские суда их игнорировали. Согласно данным, потерпевшее в Черном море судно подавало сигналы, которое отчетливо ловили представители российского флота.

Россияне рассказывали сказки о спасении нашего судна в то время, когда его уже буксировал корабль морской охраны ГПСУ. Российский ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный", которые якобы "спасали" наших моряков, просто игнорировали сообщение SOS.

«Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным мероприятием России», – заявили в Минобороны.

Что известно об аварии судна

Авария произошла из-за неисправности двигателя. Обесточенное судно несколько часов дрейфовало в море и подавало сигналы бедствия. Предварительно, на борту было 4 человека. На помощь рыбакам прибыл корабль морской охраны ГПСУ "Балаклава". Он отбуксировал судно в одесский порт "Очаков". К счастью, никто не пострадал.