Россия применила химическое оружие в Мариуполе - Азов

22:39 11 апреля Киев, Украина

Как сообщают бойцы украинского "Азов" которые зероически защищают украинский город Мариуполь от российских военных окупантов
 
Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.