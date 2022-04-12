Россия применила химическое оружие в Мариуполе - Азов

Как сообщают бойцы украинского "Азов" которые зероически защищают украинский город Мариуполь от российских военных окупантов
Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.
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